【心病】喪夫後驚悉婚姻存在第三者 樂天港婦難以接受病患纏身痛苦不堪

▲ 不要用腦袋去想出個邏輯，需要的，是想方法釋放心中鬱結。

我認識一位朋友，樂天開朗，充滿正能量，人生態度積極，凡事都向好處看；遇到甚麼困難、挫折，她最多皺皺眉頭，隨即捲起衣袖，馬上就去處理。難得的是，她時常笑臉盈盈，好像天塌下來，也沒有甚麼解決不了的樣子。

最近，這位快樂又強悍的女子突然出了各種毛病，一忽兒是神經綫發炎，一忽兒是失眠、頭痛，進而是全身紅疹，痛苦不堪。看過不同的專科醫生，都不能找出病源。最後，她的家庭醫生問她有甚麼心事？她才道出，不久前從朋友口中得知，她已經過世的另一半原來早有外遇，最令人難受的，是另一半在朋友圈中完全沒有避嫌，只有她一人被蒙在鼓裏。

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她沒有辦法理性地去消化這個消息，也沒有辦法紓緩受辱的情緒，因為另一半已經過世，就算一哭二鬧三上吊都沒有對象！她每天就是用腦袋去想、去分析，希望可以想出個所以然。想來想去，腦袋找不到原因，也找不到答案。結果，這個鬱結就在身體各處爆發出來。

現代的都會女性，都是太理智、太自控了。生活上的事情，包括社會上的、工作上的、子女教育上的、經濟上的，甚至朋友關係、柴米油鹽，都可以用腦袋一一妥當地處理；但感情上的事情，沒有是非黑白，沒有邏輯程式，將事情交給腦袋的話，就忽略了心之傷痛，這個傷痛只有反映在腦袋不能控制的身體上。

我勸說這位朋友，不要用腦袋去想出個邏輯，需要的，是想方法釋放心中鬱結。於是我帶她跑到高山之上，讓她在山巔大叫三聲、大哭一頓，再陪伴她在山上狂跑！結果，不到半個小時，她跌坐地上喘一輪氣，然後仰天大笑三聲，再世為人！現代人講究儀態，比較內斂；但有時，必須放下身段，大叫大笑可以幫助我們抒發情緒，就像金庸筆下的段譽用功力將酒氣從手指頭迫出來一樣，否則，負面的情緒就會像一股險惡的氣流，在身體內亂衝亂撞，遲早爆炸！

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