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【草蜢演唱會】相隔5年再踏紅館玩神秘　三子疫情無騷開日日健身

娛樂 12:05 2022/09/07

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蔡一智拍攝演唱會海報。

相隔五年，草蜢再踏紅館，今年10月26日起舉行一連四場《RE: GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022》 ，門票明天（8號）早上十時起城市售票網公開發售。

演唱會海報亦終於曝光，過往他們的演唱會海報都是三個大頭靚仔樣，簡潔又直接，今次設計完全顛覆草蜢的傳統，以剪影般的映像呈現，原來一切都是設計總監朱祖兒的心思。

大玩剪影。

草蜢與星級創意大師朱祖兒合作無間，多年來演唱會海報都由他操刀，今次亦不例外，這大膽設計源於「草蜢」這兩個字。

阿智說：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌嘅畫面，唔使真係見到我哋個樣，所以今次用呢個手法就係保留思考空間。」

蘇志威表示收起靚仔樣。

蘇志威笑說：「今次要摒棄我個靚仔樣！」傑仔強調：「其實細心留意係見到少少，只係唔係咁清楚啫！」阿智續說：「好有神秘感，好似新娘嘅頭紗，到開騷嗰日就會揭開畀大家驚喜。」

阿智表示今次海報重點是草蜢的神髓，雖然近乎剪影的頭像，但仍可以清楚分得出他們。「Fans反映今次張海報好特別，所以我哋諗住演唱會期間，搞個PopUp Store，除咗設計不同紀念品，仲會整大型紙牌海報畀Fans影相留念，希望帶畀大家快樂嘅回憶。」

這幾年沒有開騷，草蜢笑言轉行做運動員，不時在IG公開跑步和健身的生活片。阿智笑說：「呢幾年我哋無出國，更加無去韓國，所以Fit咗靚仔咗都係因為運動多咗，準備咗咁耐終於可以上紅館騷畀大家睇，草蜢2.0 版！」會否台上騷肌？他們笑笑要賣關子。

最新影片：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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