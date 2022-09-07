【香港人的台式生活】曾寶儀大爆父母在港相識經過　在台港人面對請人難問題

曾寶儀主持的一連十集《香港人的台式生活》，今個星期兩位受訪者，都在台灣從事飲食業，有家族傳承事業，亦有半途出家。

前晚（9月5日）播出的《香港人的台式生活》內，被訪者Ken許，原本在香港、澳洲都經營餐飲業，5年前到台灣接手父親經營多年的茶餐廳生意。

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寶儀大爆父母相識經過

許氏夫婦同囝囝Ken，帶寶儀去到他們在西門町的老店。許爸爸講到97年因為金融風暴，所以想轉環境，加上許媽媽是台灣人，順理成章揀了台灣落腳，一住到現在。

而許氏夫婦相識經過，更嚇了寶儀一跳，還問「你係咪認識我阿媽，佢以前都係歌舞團，都係去香港唱歌識我阿爸（曾志偉）。」

寶儀之後表示，許氏夫婦的故事跟自己父母交往經過一樣，接着爆料稱︰「媽咪都係去香港唱歌識我阿爸，嗰時香港好流行聽國語歌，阿媽嗰時十幾歲、未成年就去咗香港唱歌，識咗我爹哋，然後留喺香港，然後有咗我同阿妹，同uncle、auntie個故仔好似。」

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面對請人難問題

Ken話在台灣經營餐飲業店租不算大問題，反而要留意台灣政府制度，他說︰「人工好似好低，不過周休2日，一天工作8小時。畀錢要佢哋加班，佢哋寧願放假。喺香港啲伙計會同你頂。」

至訃昨晚（9月6日）故事的主人翁是音樂人劉穗京，他先後為鄭秀文、張栢芝、李克勤等歌手寫過曲、填過詞，經歷市場最大轉變年代，樂迷由聽CD變下載MP3，市場萎縮。自言一身都是流動人生的劉穗京，決定一家三口到台灣生活，一下子旅居了5年。

在香港做音樂，來到台灣賣海南雞，更成功建立一條連鎖經營線。他同上一集做飲食的Ken一樣，都面對請人難問題，他說︰「經常要落手落腳做，一做就10多小時，開頭識泰國廚師做泰菜，之後識海南雞廚師，所以轉賣海南雞。台灣勞資法好難搞，台灣較注重勞工權益。」

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閒時他會跟同樣來自香港、讀Fine Art的阿康夾歌。劉穗京話自少無根，13歲就獨個到加拿大生活，同內地太太結婚，囝囝有加拿大護照、香港身份證在台灣長大變成台灣人。

目前，他已構思下一步，就是到日本開店，劉太自然「嫁雞隨雞」。