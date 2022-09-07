【無窮之路II】陳貝兒餵飼野生雲南亞洲象寶寶　Janis踏進「死亡之海」了解荒漠化問題

▲ 陳貝兒（Janis）於TVB節目《無窮之路II──無價之保》中有不少新體驗。

由阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持的TVB節目《無窮之路II──無價之保》，將於本周四（8日）、五（9日）播出第五及第六集。

Janis及攝製隊將走訪雲南昆明、西雙版納野生象保護區及內蒙古，探討曾面對瀕臨絕種的野生雲南亞洲象為何去年突然「離家出走」，及有「死亡之海」之稱的庫布其沙漠農牧民，如何群策群力改善荒漠化問題。

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野象歷險記

第五集「野象歷險記」中，Janis先後拜會了雲南省森林消防總隊的楊隊長及張組長、西雙版納國家級自然保護區工程師周建國、亞洲象救護與繁育中心獸醫保明偉、亞洲象救護與繁育中心飼養員陳繼銘等，深入了解亞洲象「離家出走」的背後原因，及大象救助中心成員如何扭六壬保護十多名離家出走大象之餘，再如何護送這群「頑皮的孩子」返回位於西雙版納保護區。

難得深入野生象集中地保護區，Janis自然要與獲工作人員呵護備至的象寶寶近距離接觸，過程更是「驚」「喜」無限。

Janis先體驗餵飼象寶寶過程，搞笑的是象寶寶除了「進擊」的從Janis手上及籃內搶過食物；當發現Janis手上已再沒食物時，還即場「拂袖離去」，被工作人員及Janis取笑「相當現實」。另有頑皮象趁Janis認真工作期間以鼻子搔其臉龐錫錫，十分盞鬼。

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近距離接觸

另外Janis還在保明偉帶領下，與其親手救回及養大的「象女兒-羊妞」近距離接觸，並直擊羊妞進行重返野外培訓；過程中Janis與羊妞打成一片，更與對方大玩泥漿浴，Janis事後坦言感覺微妙：「我感受到人同大象關係好緊密同微妙，見到羊妞開心到典晒地玩泥沙，我發覺野生大象其實同人一樣有感情有感受。」

羊妞其實相當有故事，當年只得七天大的牠，因臍帶感染發炎及先天心律不齊等問題遭象群遺棄並瀕臨死亡；幸好獲保明偉及工作人員拯救重獲新生。

節目中，一班「大象守護員」還會分享更多大象人性化及頑皮一面，其中一名照顧員說：「牠們很有靈性、很有感情，聽到我的聲音會跑過來。」

死亡之海

第六集「死亡之海」中，Janis及攝製隊主要訪問了在庫布其沙漠長大的花姐，與花姐齊齊踏上面積多達二萬平方公里（即約16個香港面積）的荒漠，體驗「沙塵暴」以及四野無人、求助無門的真實感受。

花姐期間還分享了在「天天刮起大風沙」情況下成長的難忘經歷：「風沙大的時候，原本晚上還好好的，早上起來時自己家的這個門推不開了，因為讓沙漠埋掉了，只能從窗戶跳出去，把沙子挖開後再開門。」

除了了解荒漠化及沙塵暴等問題如何嚴重影響庫布其沙漠農牧民的生存問題，攝製隊還直擊了村民們如何在內蒙古自治區政府的鼓勵及推動下，群策群力為沙漠進行曾經被視為「天荒夜譚」的種樹行動，及興建穿沙公路等，一步一步改善荒漠化問題，攜手協力解決一場大型生態災難。