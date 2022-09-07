【泳池意外】10歲兒將軍澳游泳池踩中襟針入急症　港爸提醒泳客注意攜帶物【附傷口處理法】

▲ 一名10歲男童在將軍澳游泳池，水中踩中襟針流血入急症。

日前將軍澳游泳池發生一宗意外，一名10歲男童在訓練池游泳時，踩中尖物受傷，左腳踭流血劇痛，召救護車入急症，所幸照X光沒傷到骨，需消毒傷口、服食消炎藥及休息。涉事男童的爸爸在網上發帖，提醒泳客勿攜帶尖物異物進入泳池，免遺失誤傷他人。

▲ 男童在水中踩中尖物，到泳池救護站包紮傷口。（相片︰受訪者提供）

男童將軍澳游泳池踩中襟針

涉事男童的爸爸余先生星期六（3日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖文，當日早上兒子在訓練池不幸腳踭踩到襟針，要召救護車去急症室，不幸中大幸是照完X光沒傷到骨，休息幾日應該沒大礙，爸爸發帖希望提醒泳客注意攜帶物品免生意外。

講出嚟係希望大家去泳池時，呢啲嘢就唔好帶埋入去啦！真係會整親人㗎！

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擔憂傷到骨送急症照X光

余先生接受TOPick訪問詳述當時情況，指出事件發生星期六上午10:50，10歲兒子是游泳運動員，有跟教練跟隊練水參與公開賽，當天他與兒子自行到將軍澳游泳池加操。訓練池最淺水的地方可以站著碰到池底，當時兒子已游了一會兒，其後踩中水中異物，原來是一枚襟針，感到劇痛跟爸爸說腳踭受傷流血。

受傷兒子到救護站處理傷口，救生員及泳池職員記錄有關事件，並初步處理傷口，但兒子表示仍然感到疼痛，生怕傷到骨，救生員代召救護車送去急症室。爸爸表示好彩照完X光沒傷到骨，兒子有感自己「黑仔」，他尤其擔心會影響到比賽。由於兒子已接種了破傷風針疫苗，不用額外打針，需消毒包紮傷口，回家休息及多天服食消炎藥。送院翌日，將軍澳游泳池的代表也有致電予余先生了解事件。

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襟針所屬團體關注事件

該異物是襟針，余先生在帖文中上載有關相片，眼利的網民發現它是某辦學團體的50周年紀念襟章。余先生隨後收到該辦學團體的某區學校的家教會會長聯絡，該會長亦在facebook群組得知此事，指出雖然不清楚是哪所學校的學生或嘉賓不慎遺漏，但希望了解及代為慰問，並已將有關事件通知校方，校方會溫馨提示家長妥善保存和留意使用襟章的安全，避免同類事件再次發生。

傷口處理方法及感染症狀

兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問，講解傷口處理方法，如孩子受傷，應用清潔水或鹽水清潔傷口，待傷口乾爽，貼士膠布或紗布，並定期更換，防止抓破傷口，及避免造成傷口細菌感染。傷口感染可大可小，因為細菌經傷口入侵體內，可經血液走到身體各個組織，嚴重需截肢、危及性命。

家長如數天後見孩子的傷口康復狀況不似預期，宜立即求醫。根據衞生署的資料顯示，傷口感染的局部症狀包括傷口有痛楚、紅腫、發熱、水狀滲出物、腐爛、異味、出血或含膿等情況。而全身性症狀有機會出現發燒、震顫、呼吸和脈膊加速、頭痛、噁心、食慾不振或身體不適等。

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責任編輯︰顏紫燕