【K1報名】2023/24學年九龍區30間幼稚園報名詳情 多間熱門學校9月截止申請
踏入9月，要為子女報讀2023/24學年幼稚園K1的家長，須開始做準備，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要了解心儀幼稚園是否屬「幼稚園教育計劃」、其學費、申請日期及方法等。TOPick整理了九龍各區熱門幼稚園的資料，供家長參考。
根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2023/24學年入讀幼稚園的兒童，必須於2020年12月31日或之前出生。家長須在今年9月至11月向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請，申請表需連同出世紙副本、父/母一方的身份證文件副本一併遞交。
以下為九龍區熱門幼稚園資料，包括九龍城區、黃大仙區、深水埗區、觀塘區及油尖旺區，部分幼稚園將於9月內截止報名，家長要留意清楚，以免錯失機會。
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九龍城區
協恩中學附屬幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月13日至9月25日
申請方法：網上申請
面試日期：個別通知
半日/全日制：半日
學費：免費
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
九龍靈糧堂幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月1日至9月30日
申請方法：網上申請
面試日期：11月12日或11月19日
半日/全日制：半日
學費：$2,354（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
聖羅撒幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月5日至9月30日
申請方法：網上申請
面試日期：不設面試，需提交4至5分鐘短片
半日/全日制：半日
學費：免費
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
香港創價幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月3日起至10月24日
申請方法：網上申請
面試日期：個別通知，另須於11月1日至11日遞交短片
半日/全日制：半日
學費：$1,793（分11期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
九龍城浸信會幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：現正接受報名
申請方法： 親自遞交、電郵或郵寄
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班免費；全日班$7,730（分10期）
申請表：按此連結
申請詳情：按此連結
聖三一中心幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月10日至11月11日
申請方法：親自遞交或郵寄
面試日期：個別通知
半日/全日制：全日
學費：$17,450（分10期）
申請表：10月10日起於網頁下載或親臨學校索取
申請詳情：按此連結
國際英文幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月5日至9月13日
申請方法：網上申請
面試日期：不設面試，須上載幼兒生活短片
半日/全日制：半日
學費：K1－$70,433（分11期）；K2及K3－$76,615（分11期）
申請表：按此連結
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約克國際幼稚園（九龍塘）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：幼兒「一出生」便可申請
申請方法： 網上申請及郵寄
面試日期：個別通知
半日/全日制：半日
學費：雙語班－$57,596（分11期）；國際班－$87,996（分12期）
申請表：按此連結
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根德園幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：尚未公布
申請方法：尚未公布
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日
學費：$46,000（分10期）
申請表：尚未公布
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九龍真光中學（幼稚園部）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月10日至10月16日
申請方法：網上申請
面試日期：11月5日
半日/全日制：半日
學費：$61,820（分11期）
申請表：按此連結
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劍鳴幼稚園/幼兒園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月7日至9月14日
申請方法：網上申請
面試日期：11月
半日/全日制：半日
學費：$60,709（分11期）
申請表：按此連結
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啓思小學附屬幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：10月底截止
申請方法：親自遞交或郵寄
面試日期：個別通知
半日/全日制：半日
學費：$62,700（分11期）
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啟思幼稚園幼兒園（九龍塘正校）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：8月1日至10月22日
申請方法：網上申請或親身遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班$61,580（分10期）；全日班$68,800（分10期）
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黃大仙區
聖母幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：10月5日至15日
申請方法： 親自遞交
面試日期：11月12日
半日/全日制：半日
學費：免費
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鑽石山靈糧幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月13日起
申請方法：網上申請
面試日期：11月4日或5日
半日/全日制：半日
學費：免費
申請表：尚未公布
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保良局金卿幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月5日起接受網上申請；9月13日起接受親身遞交
申請方法：網上申請或親身遞交
面試日期：11月5日
半日/全日制：半日
學費：免費
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聖母潔心會黃大仙幼稚園暨幼兒中心
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：8月8日起接受報名；幼兒滿18個月大可申請
申請方法：親身遞交
面試日期：11月
半日/全日制：全日
學費：$5,400（分12期）
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路德會救恩幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月19日至10月2日
申請方法：網上申請
面試日期：10月29日
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班免費；全日班$5,170（分11期）
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德望小學暨幼稚園
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：9月23日起
申請方法：尚未公布
面試日期：尚未公布
半日/全日制：半日
學費：$43,000（分10期）
申請表：尚未公布
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深水埗區
又一村學校
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：8月22日至10月28日
申請方法： 郵寄
面試日期：11月4日
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班免費；全日班$6,110（分10期）
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崇真小學暨幼稚園（本地課程）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：7月12日至9月9日
申請方法：網上申請
面試日期：11月5日
半日/全日制：半日
學費：$3,960（分10期）
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觀塘區
藍田靈糧幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月13日起
申請方法：網上申請
面試日期：11月11日或12日
半日/全日制：半日
學費：免費
申請表：尚未公布
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啟思幼稚園（匯景花園）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：8月1日至10月22日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班免費；全日班$19,190（分10期）
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觀塘浸信會幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：9月13日至10月7日
申請方法：網上申請、郵寄或親自遞交
面試日期：11月4日
半日/全日制：K1只設半日，K2及K2設半日及全日
學費：半日班免費；全日班$8,650（分10期）
申請表：尚未提供
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香港小童群益會樂緻幼稚園（九龍灣）
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：即日至9月30日
申請方法：親自遞交或郵寄
面試日期：個別通知
半日/全日制：全日
學費：$7,416（分12期）
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油尖旺區
明慧國際幼稚園（太子分校）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：現正接受申請
申請方法：網上申請、郵寄或親身遞交面試日期：個別通知
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班$62,040（分11期）；全日班$109,560（分11期）
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綠茵英文（國際）幼稚園（浪澄灣）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：8月15日至9月30日
申請方法：網上申請
面試日期：個別通知
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班$87,240（分12期）；全日班$130,056（分12期）
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明我幼稚園（奧運校）
參加免費幼稚園計劃：有
申請日期：網上申請7月22日至11月1日；親自遞交9月13日至11月1日
申請方法：網上申請或親自遞交
面試日期：11月5日（Zoom）
半日/全日制：半日
學費：免費
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學之園幼稚園（凱帆薈）
參加幼稚園教育計劃：沒有
申請日期：8月1日至10月22日
申請方法：網上申請
面試日期：11月
半日/全日制：半日及全日
學費：半日粵英班$75,600；半日普英班$79,200；全日粵英班$107,100；全日普英班$109,500（分12期）
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中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園
參加幼稚園教育計劃：有
申請日期：6月1日至10月中旬
申請方法：郵寄或親自遞交
面試日期：11月初
半日/全日制：半日及全日
學費：半日班免費；全日班$1,892（分11期）
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註：所有學費均為2021/22學年全年學費，資料來源為《幼稚園概覽2021/22學年》。
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責任編輯︰林愛娜