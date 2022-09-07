【K1報名】2023/24學年九龍區30間幼稚園報名詳情　多間熱門學校9月截止申請

▲ 九龍區30間幼稚園報名詳情。

踏入9月，要為子女報讀2023/24學年幼稚園K1的家長，須開始做準備，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要了解心儀幼稚園是否屬「幼稚園教育計劃」、其學費、申請日期及方法等。TOPick整理了九龍各區熱門幼稚園的資料，供家長參考。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2023/24學年入讀幼稚園的兒童，必須於2020年12月31日或之前出生。家長須在今年9月至11月向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請，申請表需連同出世紙副本、父/母一方的身份證文件副本一併遞交。

以下為九龍區熱門幼稚園資料，包括九龍城區、黃大仙區、深水埗區、觀塘區及油尖旺區，部分幼稚園將於9月內截止報名，家長要留意清楚，以免錯失機會。

最新影片：

九龍城區

協恩中學附屬幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日至9月25日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍靈糧堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：11月12日或11月19日

半日/全日制：半日

學費：$2,354（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖羅撒幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月5日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：不設面試，需提交4至5分鐘短片

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港創價幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月3日起至10月24日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知，另須於11月1日至11日遞交短片

半日/全日制：半日

學費：$1,793（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍城浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受報名

申請方法： 親自遞交、電郵或郵寄

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$7,730（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖三一中心幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月10日至11月11日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：全日

學費：$17,450（分10期）

申請表：10月10日起於網頁下載或親臨學校索取

申請詳情：按此連結

國際英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月5日至9月13日

申請方法：網上申請

面試日期：不設面試，須上載幼兒生活短片

半日/全日制：半日

學費：K1－$70,433（分11期）；K2及K3－$76,615（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

約克國際幼稚園（九龍塘）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：幼兒「一出生」便可申請

申請方法： 網上申請及郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

學費：雙語班－$57,596（分11期）；國際班－$87,996（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

根德園幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：尚未公布

申請方法：尚未公布

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

學費：$46,000（分10期）

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

九龍真光中學（幼稚園部）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月10日至10月16日

申請方法：網上申請

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日

學費：$61,820（分11期）

申請表：按此連結

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劍鳴幼稚園/幼兒園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月7日至9月14日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日

學費：$60,709（分11期）

申請表：按此連結

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啓思小學附屬幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：10月底截止

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

學費：$62,700（分11期）

申請表：按此連結

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啟思幼稚園幼兒園（九龍塘正校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請或親身遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$61,580（分10期）；全日班$68,800（分10期）

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黃大仙區

聖母幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月5日至15日

申請方法： 親自遞交

面試日期：11月12日

半日/全日制：半日

學費：免費

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鑽石山靈糧幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月4日或5日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未公布

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保良局金卿幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月5日起接受網上申請；9月13日起接受親身遞交

申請方法：網上申請或親身遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日

學費：免費

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聖母潔心會黃大仙幼稚園暨幼兒中心

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月8日起接受報名；幼兒滿18個月大可申請

申請方法：親身遞交

面試日期：11月

半日/全日制：全日

學費：$5,400（分12期）

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路德會救恩幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月19日至10月2日

申請方法：網上申請

面試日期：10月29日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$5,170（分11期）

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德望小學暨幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月23日起

申請方法：尚未公布

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

學費：$43,000（分10期）

申請表：尚未公布

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深水埗區

又一村學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月22日至10月28日

申請方法： 郵寄

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$6,110（分10期）

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崇真小學暨幼稚園（本地課程）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：7月12日至9月9日

申請方法：網上申請

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日

學費：$3,960（分10期）

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觀塘區

藍田靈糧幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日或12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未公布

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啟思幼稚園（匯景花園）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$19,190（分10期）

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觀塘浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日至10月7日

申請方法：網上申請、郵寄或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：K1只設半日，K2及K2設半日及全日

學費：半日班免費；全日班$8,650（分10期）

申請表：尚未提供

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香港小童群益會樂緻幼稚園（九龍灣）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至9月30日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：全日

學費：$7,416（分12期）

申請表：按此連結

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油尖旺區

明慧國際幼稚園（太子分校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請、郵寄或親身遞交面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$62,040（分11期）；全日班$109,560（分11期）

申請表：按此連結

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綠茵英文（國際）幼稚園（浪澄灣）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月15日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$87,240（分12期）；全日班$130,056（分12期）

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明我幼稚園（奧運校）

參加免費幼稚園計劃：有

申請日期：網上申請7月22日至11月1日；親自遞交9月13日至11月1日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日（Zoom）

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

學之園幼稚園（凱帆薈）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日粵英班$75,600；半日普英班$79,200；全日粵英班$107,100；全日普英班$109,500（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：6月1日至10月中旬

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：11月初

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$1,892（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

註：所有學費均為2021/22學年全年學費，資料來源為《幼稚園概覽2021/22學年》。

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責任編輯︰林愛娜