【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先

▲ 證實患乳癌同時疑患肝癌，歌手曾路得曾苦惱不知醫邊樣先。

以《天各一方》及《驟雨中的陽光》歌曲成名的資深音樂人曾路得，早年曾歷經小產、抑鬱症及乳癌的她，近期接受了港台節目安哥同樂會訪問時，便曾提及患病期間的心路歷程。她直言當時被確診乳癌並非令自己最難受，最令她感挫敗的是同時被醫生懷疑患上肝癌，種種的恐懼令自己感到不知所措，彷彿置身於人生最低谷。

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曾路得接受陳圖安主持的《安哥同樂會》訪問時回憶起2006年證實患上乳癌的過程，她坦言「知道乳癌唔係最慘嘅事，因為乳癌係最易醫嘅一個癌症，所以我自己唔覺得係一件好難過嘅事，咁多人都有，係咪先？不過嗰時醫生仲指，我唔係單止係乳癌，仲話我係有肝癌，嗰時真係晴天霹靂，係人生嘅低點，到底我係邊樣癌先？要醫邊樣先？抑或係已經擴散到全身？嗰時咩都唔知。」

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曾路得指非常無助的自己，當時惟有倚靠宗教信仰支持下去，並為此曾經祈禱，然後將自己命運交給神。她指後來「再去驗清楚，醫生話我個肝無事，嗰一刻真係好感恩、好開心，同神講多謝咗佢只係將乳癌畀咗我」，而治療過程儘管辛苦，但她指因為抱著信念及感恩，她沒有怨天尤人，只相信「會過去」來為自己打氣。

曾路得自大學畢業後，由電台DJ，之後成為歌手，曾唱了不少經典歌曲，今年便重新演譯當年成名作《天各一方》，並由商台前高層俞琤擔任旁白。

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責任編輯：羅嘉欣