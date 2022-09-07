【毒舌大狀】《飯戲攻心》片尾嘴賤接力送驚喜　黃子華新戲預告片首度曝光

由《寒戰》系列編劇吳煒倫執導的首部電影《毒舌大狀》，早前順利拍攝完成，電影亦進入後期製作階段。

《毒舌大狀》預計於2023年與觀眾見面，同樣由「子華神」黃子華主演、9月7日開畫的電影《飯戲攻心》片尾，將會追加《毒舌大狀》首條預告片，由《飯戲攻心》的大佬化身毒舌大狀，增添彩蛋驚喜。

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

其實黃子華於2000年在電視劇《男親女愛》中飾演「師爺」余樂天的角色，並因此令事業有新突破。

事隔22年，子華再次登上法庭，在新戲《毒舌大狀》「升呢」飾演大律師林涼水。

【飯戲攻心】黃子華新片上映提早慶生 推出抽獎送值10萬元千足黃金【內多詳情】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【最後禮物】鄧麗欣張繼聰王菀之組隊捧場 黃子華暗示《飯戲攻心》籌劃舞台劇版

攣都可以拗番直

一場激動人心，讓觀眾驚喜萬分的法庭攻防戰，將於新片《毒舌大狀》中震撼呈現，除了子華，還有一班好戲之人包括謝君豪、王丹妮（Louise）、出爐金像女配廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee@ERROR）、楊偲泳（Renci）及栢天男主演。

還有久未有大銀幕出現的林保怡及谷德昭作特別演出，星級陣容加上子華神今次在戲中飾演鐵嘴毒舌，「攣都可以拗番直」！憑其雄辯滔滔的口材，既能打救萬民蒼生，亦能將對方侮辱踐踏至體無完膚的毒舌大狀，句句抵死啜核，鐵齒銅牙的子華神將活現眼前。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作 Dee哥興奮吻黃子華海報：情不自禁

法律面前人人平等

今日新鮮出爐的預告片中，子華以一身大律師造型亮相，在法庭內以林涼水的身份作自我介紹，當然少不了子華的招牌抑韻和「食字」：「我叫林涼水，相士話我命格火旺，需要一個水字balance（平衡），啲人話我口賤、衰格、囂張、扮蟹，稱呼人少得罪人多，話我係司法界的垃圾中的極品，但係真正的垃圾，係嗰啲持住有財有勢，玩弄法律的契弟。」

林涼水續謂：「佢哋認為公道係玩弄人心，因為佢哋含住舊金，我話之班契弟含金定含銀，我一定要做到法律面前人人平等，我就係要討回一個公道。我唔怕班契弟，因為我最契弟。」想一睹既不畏強權，又毒舌嘴賤的子華風采，記得入場支持《毒舌大狀》。