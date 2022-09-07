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【遊日打卡】PopWalk X 日本佐賀縣觀光連盟推漫遊佐賀活動　7大打卡點必影4米高八爪魚仿熱汽球

休閒消費 12:43 2022/09/07

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PopWalk聯乘日本佐賀縣觀光連盟，推出「PopWalk小出走．日漫遊佐賀へようこそ」。（商場提供）

PopWalk最近聯乘日本佐賀縣觀光連盟，首次推出「PopWalk小出走．日漫遊佐賀へようこそ」，讓大家為遊日做好準備，率先體驗佐賀縣的特色旅遊樂趣。同場更加映「小出走．日漫遊手作市集」、嬉野PopWalk Tea Cycling茶輪加油站、佐賀忍術大挑戰、樂韻悠揚的Music Busking、佐賀直送迷你熱汽球DIY手作包換領，以及換領佐賀菓園直送日本新鮮生果和活動限量版禮品，讓大家回味遊日時光。

Ocean PopWalk、海天晉滙及PopWalk天晉滙1、2及3期商場，由即日起至10月31日會打造成佐賀縣觀光連盟推介的7大熱門旅遊景點，包括逾4米高仿佐賀國際熱氣球節的人氣八爪魚熱汽球、佐賀熱汽球主題場景、嬉野Tea Cycling休憩區、佐賀熱汽球博物館展覽區、九州唯一忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」打卡點、仿川上峡觀光船よどひめ号，以及「有田陶瓷主題公園」的西洋棋盤裝置，將各佐賀熱門旅遊點首次帶到香港。

佐賀元祖忍者村肥前夢街道打卡點（商場提供）

商場中庭設有佐賀熱汽球3大立體打卡裝置，包括紅噹噹超級IG-able的佐賀莓小姐士多啤梨熱汽球、參考熱汽球博物館場景打造的「Infinity升空之旅」，讓人置身熱汽球藤藍當中，透過鏡面反射影像構成熱汽球升空背景，體驗彩霞雲海中穿梭的感覺。還有3D熱汽球多面睇打卡牆，以柱狀透鏡式視覺效果讓遊人多角度打卡，瞬間體驗熱汽球升空的磅礡氣勢。

PopWalk 1期戶外長廊的仿製場景亦是must-see打卡位，商場以九州唯一忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」為主題，打造「忍」氣爆燈的型格裝置，特設3D斜台供大小朋友擺甫士打卡，穿越時空回到日本江戶時代，為肖為妙。

佐賀熱汽球主題場景（商場提供）

商場更於個別周末加推「小出走．日漫遊手作市集」及Music Busking表演，而凡於各商場內即日消費滿指定金額，更可參加「佐賀忍術大挑戰」考眼界及訓練身手，或換領佐賀直送迷你熱汽球DIY手作包，以及佐賀名產及當地農園直送的日本生果或蔬菜。The Point會員更可換領「PopWalk小出走．日漫遊佐賀へようこそ」期間限定精選禮品，玩盡佐賀秋色文化，親親大自然。

記者︰黃依情

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