【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意

▲ 42歲男無法排便狂放屁，求醫揭患大腸癌。（iStock圖片）

排便習慣改變，有可能是腸胃出現毛病，甚至是大腸癌的先兆。台灣一名男子放屁次數頻密，卻大不出來，想要灌腸讓大便排出，然而醫生發現他的肚子腫大，隨即做了X光和電腦斷層，結果竟是大腸癌。

台灣急診科醫生柯世祐在節目《醫師好辣》分享病例，指一名42歲男子前來看急診，要求灌腸，稱自己一直放屁，但又無法排便，腹部鼓脹。醫生認為情況有異常，於是安排患者照X光，發現男子腹部充斥著氣體和液體，但有堵塞的情況，再進行電腦斷層掃描後，顯示有異物塞住。

柯世祐與外科醫生會診後，認為需要開刀動手術，結果發現男子患有大腸癌。他解釋，男子放屁帶有黏液和糞水，但無法排便，又指出有些人天生體質容易放屁，但假如習慣突然改變，或帶有血和黏液，就要特別小心。

影片推介：

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手，據衛生署資料，不良生活習慣是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。

有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。

大便帶血或有黏液。

大便呈幼條狀。

腹部不適，如絞痛或腹脹。

腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。

後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣