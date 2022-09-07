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【四川地震】幼稚園生午睡遇地震　放飯老師拋下碗筷飛奔帶走逃命

教育 13:16 2022/09/07

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幼稚園生午睡期間遇上地震，老師飛奔帶走他們逃命。

四川瀘定縣周一（5日）發生6.8級地震，造成逾65人罹難。當地有幼稚園學生在地震時正在午睡，幸好老師反應快，即使正在午飯也拋下碗筷，立即飛奔到各班房，帶走小孩逃到安全的地方，老師的舉動受一眾網民讚賞。

最新影片︰

連人帶被抱走小朋友

綜合內地傳媒報道，四川雅安市一間幼稚園的閉路電視影片在網上傳開，畫面顯示在地震發生當日中午12時52分，小朋友正在午睡，原本一群老師正在房間享用午餐，突然她們感覺到地震異樣，隨即放下手中碗筷，起身向前衝。

從影片可見，老師們跑上樓梯，到2樓各班叫醒午睡中的小朋友。有年紀稍大的小朋友睡眼惺忪起來，可以自行走出房間，至於一些叫不醒的孩子，老師就直接將他們連人帶被抱走。

    點擊圖片放大
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老師表現冷靜機智

學生有秩序地魚貫快步下樓梯，到室外的空曠位置集合，他們在期間不忘以雙手抱頭保護自己，很有危機意識。老師表現冷靜，行動快速，最終帶領200多個學生到達安全的地方。

此外，在雅安市另一間幼稚園，地震發生時老師正在開會，有老師手機響起地震預警，她們立即跑到自己的班中，叫醒正在午睡的小朋友，提醒他們不必穿好衣服，逃命要緊，「趕緊趕緊，不穿了」。過程僅花1分57秒，便將120多個小朋友帶到安全的地方。

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責任編輯︰王明芳

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