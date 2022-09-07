【中秋節賞月】靠近地平線月亮較大？　天文台解釋現象

▲ (天文台fb)

中秋節將至，有人欣賞月色的時候，會感覺月亮特別大。天文台解釋這是錯覺，因為月亮無論在地平線或是升到天頂，大小都是一樣。

天文台昨天（6日）解釋，會出現月亮錯覺的其中一個解釋是相對大小假說，當月亮靠近地平線時，附近有建築物、樹木等形成對比，令我們錯覺月亮較大，但當月亮在較高位置，天空一望無際，無其他物體對比之下，月亮就看似沒有太大。

天文台又解釋，近年出現一個叫作「視物顯小理倫」，即是人的腦透過眼睛焦距來決定事物大小和距離，當望向地平線時，眼睛聚焦遠方，大腦知道望著一些遠物，自然覺得月亮有相當大小，相反望向夜空，由於附近缺乏眼睛聚焦地方，眼睛默認較近焦距，大腦認為月亮看似不大。

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責任編輯：余思嵐

