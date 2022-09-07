【演唱會】衛詩首度開騷大露背宣傳　衛蘭以外仲有一位神秘嘉賓

▲ 衛詩首度舉行個人演唱會。

衛詩（Jill）繼於7月在姐姐衛蘭的紅館演唱會演出後，早前在社交平台發佈個人演唱會預告圖。今次是Jill入行後期待已久的第一次個人演唱會，得悉公司要為她舉辦之時，不禁感動得落淚，形容好像發夢一樣。

衛詩今次特意為演唱會命名「Arrows Live 2022」，她認為這個Arrows（箭）代表掙扎與勝利，就如引弦拉弓時，當中產生的張力、摩擦和掙扎，然後瞄準目的發射前進。另外亦將其音樂以射中靶心作比喻，目標射擊中大家的內心。希望今次的演唱會中任何一個意念、訊息或歌詞，都能一箭穿心般為觀眾來改變、治癒或覺醒。

▲ 拍攝海報。

作為第一個演唱會，Jill希望是一個起步點，和支持自己多年的樂迷們近距離分享內心世界，繼而走上更大的舞台。

早前衛蘭受訪說起妹妹的演唱會相當興奮，更大爆會上台當嘉賓，雖然這應該是樂迷猜到，不過她們合唱的曲目會特別挑選，此外更會有另一位神秘嘉賓，為觀眾準備了多個驚喜環節，度過感動又親密的一晚。

演唱會海報的造型上，衛詩戴上頭巾和頭飾，加上長裙和手袖，營造特別的風格，拍攝當日Jill穿着大露背連身裙，一邊拍攝一邊涼到騰騰震，笑言「好耐無著過露背裝啦，有啲怕羞」。

最後公司選用兩張感覺截然不同的照片，作為預吿海報和正式海報。 感性的衛詩看見海報成品又禁不住落淚，相信這個充滿着更多第一次的演唱會會見到Jill現場的感人熱淚。