【721暴動】63歲男涉元朗襲擊案　法官裁定暴動及串謀傷人罪成

▲ 被告程偉明（左）。（資料圖片）

2019年元朗站7.21襲擊事件，63歲男子涉用藤條及拳頭對市民施襲，並指揮白衣人上月台，否認暴動及串謀蓄意傷人2罪受審，今（7日）於區域法院被裁定暴動罪成，原被控的串謀蓄意傷人罪脫，改為串謀對人身體加以嚴重傷害罪成立，被告須還押至10月27日判刑。

被告程偉明（63歲）被控1項暴動罪及1項串謀有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2019年7月21日，在元朗港鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而與其他人，串謀、非法及惡意傷害他們。本案為區域法院案件，移師西九龍裁判法院審理。

暫委法官王興偉裁決時指，被告的外貌、身型及衣著均與呈堂片段相符，被告被捕時身上佩戴的腰帶與其案發當日所戴的一樣，裁定被告就是片中男子。

辯方早前爭議元朗站是否發生暴動，暫委法官指辯方立場模糊，缺乏理據。辯方指當天日間有黑衣人在港島參與反政府活動後到元朗，白衣人只是為了維權，加上警方不出動，白衣人才「揭竿起義」阻止黑衣人破壞社會安寧，惟又指白衣人受黑衣人挑釁而「以暴制亂」，參與打鬥。暫委法官指，沒有證據顯示元朗站的黑衣人有參與反政府活動，即使有，社會和法制亦不容白衣人為此武裝集結。

暫委法官續指，被告在站內多次施襲，又鼓勵白衣人到月台，明顯積極參與暴動，遂裁定暴動罪成。

片段顯示，被告在10時58分進入元朗站加入白衣人群，隨後一批白衣人手持武器入站。被告其後繞過閘機衝入付費區，起初徒手襲擊人，後來手持藤條毆打1名灰衣人，之後施施然離開付費區。

及至11時，當證人C被白衣人圍毆時，被告衝前襲擊C，其後又聯同白衣人襲擊1名黑衣人。當持武器的白衣人群由大堂衝上月台時，被告在閘內數度招手，示意白衣人向月台進發，最終在11時14分才離開元朗站。

就串謀蓄意傷人罪，暫委法官指被告與其他白衣人案發前在鳳攸北街休憩處集結，其後分批朝不同方向出發，包括元朗站。暫委法官接納控方指襲擊並非即興，被告與其他白衣人早達成協議，以武力對黑衣人的身體造成傷害。其中控方證人C更指有白衣人持削尖的木棍，片段亦拍到1名粉衣男子追打立場新聞記者。白衣人又多次要求黑衣人不准出閘，又衝上月台襲擊車廂乘客，至列車開出白衣人齊起歡呼。

惟暫委法官指，白衣人或能以「小懲大戒」方式阻止黑衣人前往元朗，有別於黑社會尋仇或聘用刀手施襲，相信白衣人持削尖木棍屬個別例子，大部分人只持藤條木棍。被告進入元朗站時沒有武器，襲擊時只用藤條，而案中證人傷勢並非最嚴重，故裁定其串謀蓄意傷人罪不成立，但較輕的串謀對人身體加以嚴重傷害罪則成立。

庭上透露被告有12項刑事紀錄，部分涉及暴力和黑社會，案件押後至10月27日，屆時進行求情及判刑，被告需還押。

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記者：陳曉欣