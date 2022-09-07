【中秋2022】中秋商場好去處推介 利東街燈籠海+好運中心首辦中秋市集

▲ 「利東彩燈‧照亮團圓夜」中秋燈籠步行街.

中秋佳節將至，一家大細可以去邊度感受中秋氣氛？TOPick精選了值得前往的商場及地區，適合與親朋好友相聚、玩樂打卡的熱點，齊齊去感受濃濃的中秋氣氛！

1. 「利東彩燈‧照亮團圓夜」中秋燈籠步行街

灣仔「利東街」延續一貫節日傳統，於 9 月 2 日至10 月 4 日期間，以「利東彩燈‧照亮團圓夜」為題，高掛超過 800 個七彩燈籠於整條林蔭步行街，每晚 5 時燈籠亮燈後，與皎潔明月互相輝映，饒富濃厚節日氣氛，最適合相約親朋好友「打卡」、聚會，共渡溫馨時光。另外，9 月 10 日中秋節當日，一家大小來利東街慶中秋，每位小朋友可獲贈小彩燈一個。

利東街亦會於 9月周末分別與扶輪社及麥田捕手 X家福會合作舉辦慈善市集，匯聚多個特色手作攤位，並設有中秋燈籠工作坊，籌得款項將會用作社福服務用途，為團圓歡聚的美好時光增添一份意義。

▲ 「利東彩燈‧照亮團圓夜」中秋燈籠步行街

此外，由即日起至10月31日，於利東街以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享多達 15%現金回贈！獎賞一：消費滿港幣$200，即獲贈$20 餐飲現金折扣券一張；獎賞二：消費滿港幣$500，即獲贈$20 餐飲及$30 購物現金折扣券各一張；獎賞三：消費滿港幣$1,000，即獲贈$20、$50 餐飲及$30、$50 購物現金折扣券各一張。

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2. 沙田好運中心首次舉辦「秋之開運市集」

重新裝修換上「新裝」的沙田好運中心，將於中秋節迎來首個重點活動，由月兔伴隨本地10間特色小店，於9月2日至9月12日期間，舉行「秋之開運市集」，提供各款精緻的應節美酒佳餚及精品，與家人一起共度中秋佳節！特色中秋攤位包括粉絲必搶的巨龍月餅、專為毛孩而製的Dolly’s Bakery寵物月餅、香甜可口的鑽心和菓子月餅、Soul Lab手工曲奇、香港製造的Bel- Zims Chocolatier朱古力麥脆片、六健通天然健康飲料、鑫蜜兒醇酒、堅持人手製作的Kassoul手工產品、十八子手信店的特色食品及養生幸福坊的花茶香茗。

▲ 沙田好運中心首次舉辦「秋之開運市集」.

此外，9月16日至9月22日期間，顧客於場內消費滿港幣$200更可參加「好運來 消費即中獎」遊戲，贏取幸運福袋或超市禮券，購物同時賺取獎賞，迎接豐盛之秋！

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責任編輯：鄺嫻