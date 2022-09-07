【特色公屋】盤點全港10大特色公屋屋邨　 有專屬游泳池會所望盡大海景

▲ 一文看清10大公屋特色！

香港樓價高企，有安居之所並非易事，因此有「得公屋得天下」這句話，因為香港有部分公屋很有特色，不但有齊配套，還可以望到海景，及良好的地理位置，當中還有專屬泳池！TOPick為大家介紹全港12大特色公屋，讓大家了解更多靚公屋！

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1. 沙田乙明邨

▲ 沙田乙明邨。（圖片來源：香港房屋協會）

乙明邨公屋「背山面河」，居住在高層單位的居民可以望到沙田城門河，除了有河景之餘，樓宇的座數都比較寬闊。說到最大特色就一定是專屬泳池！泳池位於其中一座樓宇下，屋邨內還有滾軸溜冰場、羽毛球場、及兒童遊樂場等設施。

單位還設有浴缸，屋邨離沙田市中心約15分鐘的步程，方便居民逛街及購買日常用品。

2. 觀塘牛頭角下邨

▲ 觀塘牛頭角下邨。（圖片來源：香港房屋協會）

牛頭角下邨有著「配套最屈機」之稱，因為屋邨位於鬧市，又鄰近九龍灣站，大馬路還有很多巴士選擇，附近還有淘大商場、德福廣場及牛頭角街市，交通方便之餘，亦有不少民生設施。

3. 深水埗海達邨

▲ 深水埗海達邨。（圖片來源：香港房屋協會）

深水埗海達邨屬於新型公屋，由2020年起陸續入伙，邨內設有行人天橋可以直達南昌港鐵站，交通尚算方便。附近還有大型商場V Walk及公屋商場。部分單位更設有海景，附近的社會福利大樓、公共圖書館及室內體育館都與海達邨相連，曾有網民笑言指：附近的居民如同有「專屬會所」。

4. 鑽石山啟鑽苑

▲ 鑽石山啟鑽苑。（圖片來源：政府新聞網）

啟鑽苑鄰近有地鐵站，只需約2分鍾便可直達地鐵站，附近還有龍翔道巴士站，有不少巴士都可以直達到全港九新界各區。除此之外，屋邨亦鄰近新蒲崗工業區、東九龍商貿區，附近還有大量民商店，亦有不少商場，如MIKIKI、荷里活廣場等。

啟鑽苑第一期的屋邨還有不同休閒設施，包括兒童遊樂場。

5. 黃大仙彩虹邨

▲ 黃大仙彩虹邨。（圖片來源：彩虹官網）

彩虹邨位於牛池灣，於1962年入伙，是香港早期興建的公共屋邨之一，當中最多人熟悉的必是「彩虹外牆」，成為不少人打卡景點。彩虹邨有一種懷舊感覺，屋邨保留了不少舊時回憶，如舊式髮廊、漫畫屋及舊式冰室等，充滿香港本土特色及人情味的屋邨。

6. 葵涌祖堯邨

▲ 葵涌祖堯邨。（圖片來源：香港房屋協會）

葵涌祖堯邨同樣設有游泳池，屋邨於1976年落成，是全港首個設有游泳池的公共屋邨。在香港房屋協會網站可見，祖堯邨於1978年設立「松齡舍」，為長者提供獨立居住式房屋，共設有長者單位132個，屋邨依山而建，於2014年為該邨加建轉乘升降機大樓及行人天橋，方便居民出入。該工程於「2015年建築測量師大獎」中，榮獲「大型加建及改建及翻新工程」優勝獎

7. 何文田愛民邨

▲ 何文田愛民邨。（經濟日報資料圖片）

愛民邨是九龍城九龍城區佔地面積最廣的屋邨，位置可以遠眺紅磡景觀，部分單位的露台還可以遠望維多利亞港。屋邨附近還有籃球場、足球場、游泳池、健身室，十分方便。何文田港鐵站亦於近年開設，為居民帶來了額外的交通設備。

8. 沙田瀝源邨

▲ 沙田瀝源邨。（圖片來源：網上圖片）

沙田瀝源邨是沙田首個公共屋邨，於1975年入伙，瀝源邨充滿空間感，因為樓宇之間都有一定的空間，不會太過「密集」。瀝源邨亦鄰近沙田市中心，附近有不少商場如沙田中心、好運中心、新城市廣場等。屋邨內更有不少民生商店及餐廳，最大特點為邨內的大噴水池。

9. 薄扶林華富邨

▲ 薄扶林華富邨。（圖片由網民Gary Keung授權提供）

薄扶林華富邨一向有「平民豪宅」美喻，不少網民都有分享過華富邨的大廈走廊所看到的無際大海、日落、晚霞等。不少網民稱之為「全香港最靚嘅公屋」，在單位的走廊中可以看到大海和島嶼，景色優美。

不少名人亦曾居住在華富邨，如小儀、藍奕邦及譚小環等，屋邨鄰近瀑布灣公園，可以看到瀑布及沙灘等景觀。不過華富邨即將面對拆卸重建，不少人都感到相當可惜。

10. 大坑勵德邨

▲ 大坑勵德邨。（圖片來源：香港房屋協會）

說到特式公屋，大坑勵德邨當然是其中一個，勵德邨1至4座的外型是全港首個採用圓筒形設計，其餘5-8座則採用長方體之作設計，部分高層數的單位更可以望到維港景色。不少網民認為勵德邨是其中一個「屈機公屋」，因為身邊居住的居民都是豪宅有錢人，樓下還有平民食堂及超市，解決常所需，去銅鑼灣亦十分方便。

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責任編緝：蕭雅文