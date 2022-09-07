【幼小銜接】孩子升小或感恐懼缺乏安全感　家長宜學3N情緒教育陪伴適應

▲ 天主教博智小學協助小一學生建立安全感和照顧情感需要。（相片由作者提供）

疫情下，幼童缺乏面授機會，嚴重影響社交情緒發展。新的生活模式與人際關係為孩子帶來不少壓力和焦慮，窒礙孩子的成長。幼小銜接是眾多小學十分關注的項目，但幼童的適應比以往更具挑戰性。疫下孩子變得更被動，更難與人建立信任，需要更多耐性和時間建立關係。認識校園和提升自理能力是幼小銜接必定進行的項目，但情緒教育卻很容易被忽略。

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博智小學安排毛公仔陪伴新生

天主教博智小學參加了由「教育大同」主辦的「感 · 創 · 做」全方位價值承傳計劃，教師團隊選用了開展教材套的幼小銜接篇，以協助小一學生建立安全感和照顧情感需要。老師運用繪本《我不想去上學》連結學生的情緒，讓學生了解主角害怕上學的原因，協助表達情緒。

另外，校方更安排毛公仔成為學生的新同學，引發學生的共鳴及產生投射作用，毛公仔比繪本故事更立體地協助孩子建立安全感。孩子與毛公仔的互動，能幫助孩子學習道出自己在開學時面對的困難和感受。藉著照顧毛公仔，學生同時學習照顧自己和關懷別人。

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在兒童輔導中，布偶是常用的輔導工具，由於布偶能為孩子提供安全的心理距離，有助將孩子的問題舒適地帶進輔導室。布偶讓孩子感到不那麼孤單，也不那麼糟糕。在認知行為遊戲治療（CBPT）中，布偶能幫助孩子們嘗試新的想法和練習新的行為。所以學校運用毛公仔進行情緒教育是非常明智、有效和用心的安排。

▲ 繪本《我不想去上學》有助學生了解主角害怕上學的原因，協助表達情緒。（相片由作者提供）

除了學校會進行幼小銜接外，家長也可以利用3N進行情緒教育，陪伴孩子過渡和適應。

1. Name（命名）

- 協助孩子說出正在經歷的感覺，命名感覺能提供安全距離讓孩子管理情緒。

2. Normalize（正常化）

- 傾聽孩子的感受，和孩子一同承認產生負面情緒是可以的和正常的。

3. Navigate（導航）

- 或許無法輕鬆解決問題，但與孩子談談這些不安或擔憂可以幫助減輕精神負擔。

歡迎大家到教育大同及感 · 創 · 做計劃的Facebook專頁了解更多！

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作者簡介︰

心理輔導員、註冊藝術（表達藝術）治療師，現為中小學校提供心理治療服務，另教授正向教育、全人發展課程及提供教師培訓工作。

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