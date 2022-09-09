【買袋攻略】拍片教人討好店員入手心儀手袋　港男: 雙向付出，和SA互相支持

▲ YouTuber「查理斯囉」拍片教大家4招討好店員入手心儀手袋。

今時今日買奢侈品，除講求運氣及財力外，亦要懂得和名店Sales (SA)打交道，就能大大增加入手心儀手袋的機會率。

YouTuber「查理斯囉」最近拍片分享與香奈兒CHANEL的SA相處秘訣，教大家和名店店員建立良好關係就有機會買到心水名牌袋。影片一出，即吸引大班網民留言，有網民更狠批「卑微嘅名牌奴隸」。

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「查理斯囉」在影片開首，先表明不是要大家卑微地購物，而現實生活中更不存在對客人有求必應、百般遷就的「天使SA」，只希望大家能夠和SA建立「好朋友」關係，並將他所教的方法學以致用，買到心儀的手袋。

唔係話令到消費者要卑躬屈膝，但我覺得同SA嘅關係應該要好似做朋友咁樣雙向付出。唔係話天跌落嚟嘅天使SA，對我哋有求必應，我覺得冇呢回事，大家要共同努力。

4大相處秘訣

▲ 「查理斯囉」建議保持平常心心態，不要不斷催促SA。（圖片來源：YouTube@查理斯囉截圖）

平常心買袋

「查理斯囉」表示理解大家對心頭好會展示十分想擁有的心態，所以就會變得急躁，不停傳送信息，重覆提醒SA。如果手袋的等候期比長，加上在短期內密集地傳送信息不斷催促別人，其實會為SA帶來麻煩。建議保持平常心，因為買手袋都需要緣份。如果真的想查詢，可在消費後間中溫馨提示對方。

其實你同人講過，人地應該會記得。所以唔好去chur人，因為煩到人，而你自己都會感到好困擾，好似為手袋生活咁。

善用通訊軟件

由於SA工作極度繁忙，幾乎是見完一組客人就即刻接見下一組，所以為方便大家溝通、充分利用時間去購買及表達對手袋的喜愛，建議在約見SA前，可在通訊軟件與對方約好日期、時間及地點等詳情，而且必須出席。

大家面對面去表達，其實SA會記得。當然較熱門嘅手袋，大家要再努力啲，可能要買多啲產品同種類。

定期探訪及消費

當大家明確向SA表示手袋目標後，大家必須定期去探訪店員。如你的目標是經典款或沒有時限性的手袋，就可以一個月探訪一次並且購入1-2件物品。如果季節性款式手袋，探訪次數就要更頻密，購物金額亦要再多點。

真係要睇你個袋顏色係米好熱門，再調整探訪次數及購買數量，睇番大家努力程度同能力範圍，唔好令自己好辛苦。

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表達謝意及回饋

當大家終於獲得心頭好後，「查理斯囉」認為可以親口或透過信息向SA表達喜悅和謝意，亦可分享用後感及日常穿搭，這樣雙方才會感到幸福，是一個好結果。他續指，雖然不少人會不解為何要答謝SA，但希望大家知道若想要心頭好，就必須遵守遊戲規則，事實是十分殘酷。

最重要多謝SA同佢分享，係一件好真實同好真摰嘅事，比佢覺得比呢個袋你係好值得，好似托付畀一個啱嘅人。

網民反應兩極

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「查理斯囉」在片尾表示，當成功獲得心水手袋後，其成功感是不能用言語形容，希望大家和SA互相支持，長久維持兩者之間的良好關係。

不過，有網民在影片討論區留言指討好店員的行為可笑「咁卑微做個品牌的奴隸都幾好笑，買個袋連個sales都要討好」、「奴性唔好咁大，比返啲尊嚴自己」，又有人讚講解詳細「實用的建議，令入店時無咁迷茫」。

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責任編緝：張懿慧