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【新冠後遺症】浸大推長新冠中醫康復計劃　冀服務2萬至5萬名新冠康復者

社會 14:01 2022/09/07

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浸大推長新冠中醫康復計劃，冀服務至少2萬65歲或以上康復者。（冼偉倫攝）

浸大中醫藥學院為幫助出現新冠病毒病後遺症，即俗稱「長新冠」的人士，將推出「光大關愛．長新冠中醫康復計劃」，由浸大中醫師為65歲或以上、曾患新冠病毒病並已經康復的長者，或曾因新冠病毒病而入院並已經康復的人士，提供免費的「長新冠」診症服務和中藥。計劃今日（7日）開始接受報名。 

不少新冠患者病癒後出現咳嗽、短氣、失眠等「長新冠」症狀，後遺症可涉及呼吸、心血管、皮膚系統等各方面。浸大協理副校長、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥強調：「長新冠跟普通感冒不一樣，感冒3、5天就恢復，但有門診病人出現咳嗽有3、4個月情況。」 

卞兆祥續指，中醫在治療這些「長新冠」症狀有豐富經驗，成效顯著，望透過計劃進一步發揮中醫在對抗新冠疫情的作用，目標是讓求診病人在1個月內有明顯改善。 

浸大推出「光大關愛．長新冠中醫康復計劃」，浸大中醫師會根據參加者的臨床病徵和體質，提供不多於4次免費中醫診症服務，每次診症會按實際情況，處方不多於6天的顆粒劑中藥。 

出現長新冠症狀的曾入院治療者，或65歲或以上康復者可於網上系統報名及預約。合資格人士的第一及第三次診症，需親臨五間指定診所接受門診服務；第二及第四次診症會透過手機通訊程式以視像形式進行。四次診症所處方的中藥，均需於指定診所領取。合資格參加者在首次診症時需出示確診證明，如陽性核酸短訊、隔離令等。 

該計劃獲全港社區抗疫連線撥款500萬元支持，有關款項將由光大集團駐港機構捐贈予連線的抗疫捐款中撥出。全港社區抗疫連線總召集人陳振彬期望，計劃可服務2萬至5萬人，視乎反應不排除推出第二期計劃。
 
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記者：黃穎津

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