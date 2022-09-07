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【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案續　被告稱「唔知中間個仔點解會變成咁」

社會 14:39 2022/09/07

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(資料圖片)

47歲前警員涉於兒子小一起教導他手淫，至兒子讀小五時多次播放色情影片及要求一同手淫。涉案前警員否認向16歲以下兒童作出猥褻行為等共10罪，案件今（7日）於高等法院續審。被告不選擇自辯，庭上播放被告錄影會面紀錄，被告全盤否認指控，指與前妻於2018年婚姻破裂，指「我都唔知中間個仔點解會變成咁」。被告憶述與兒子最後一次通話中，兒子曾形容外婆「痴線」，以及被外婆強逼帶上教會。

被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。

被告選擇不出庭自辯，庭上播放被告的警誡錄影會面。被告被問及有否在事主X前播放色情影片及自瀆，被告激動地指「我真係乜都無做過」、「我錫佢多錫過自己，你係我屋企搵到1隻鹹片乜都得」，又肯定自己沒有觸摸X下體，指X有隱藏式陰莖，即使X伸手入褲管「搲痕」，自己都會罵他。

被告續指與前妻於2018年婚姻破裂，「我都唔知中間個仔點解會變成咁」。被告憶述與X最後一次通話中，X曾形容外婆「痴線」，以及被外婆強逼到教會。被告續指，前妻被岳母帶到教會後，整個人180度轉變。

被告指從未播放色情影片或持刀要求X自瀆，以及直播與前妻性交片段予X觀看後稱「雄唔雄武」。被告指從沒有在家自瀆，亦沒有需要教導X自瀆。被告承認曾帶X到澳門，但只是進行針灸，亦未有入住涉案的巴黎人酒店。

控罪指，被告於2016年及2018年某日，三度向1名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻作為，以及相同單位三度煽惑X向自己作出嚴重猥褻行為。被告另約於2018年12月28日，在澳門向X作出嚴重猥褻作為。

交替控罪指，被告於2016年及2018年某日，身為對X負有管養及照顧責任的人，故意虐待X，其方式相當可能使X受到不必要的苦楚。

押後本周五（9日）續。

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記者：梁錦麟

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