【口水多過浪花】Do姐歸納Sales四大最討厭行為　鄭裕玲讚Gucci售貨員成功：經驗老到

▲ Do姐在《口水多過浪花》點名大讚Gucci售貨員。

鄭裕玲（Do姐）出名是鞋痴，她曾在社交平台分享自己購買的收藏，強調以舒適為主，所以大部分都是loafers平底鞋款式。近日她在其主持的商台節目《口水多過浪花》內，分享一次在逛名店的經歷，大讚當日招待她的售貨員服務體貼。

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Do姐開咪讚Gucci Sales

Do姐表示日前經朋友介紹到訪一間位於中環、近月豪花近億元裝修費用翻新重開的意大利名店，雖然沒有開名，但已明顯得知該名店為Gucci。她原本打算去「巡舖」看看最新的loafers，但款式不多，Do姐直言感到有點失望，原本不打算買，但售貨員一句話，竟令Do姐賞面看看皮革用料！

她覆述售貨員的話：「佢（售貨員）就話唔緊要，可以訂，即刻就畀我睇嗰啲皮。同埋嗰啲皮，有金扣有銀扣，佢話：『你著37.5碼吖嘛？』呢啲就係好嘅Sales喇！」

Do姐指，與該名售貨員只見過幾面，雖然曾招待過自己，但坦言並非該店的常客，對方也記得自己的尺碼，讓Do姐點名大讚：「經驗老到，係成功嘅Sales。」

▲ Do姐愛分享OOTD。（Instagram圖片）

4大最討厭售貨員行為

另外，在節目中，Do姐與主持余迪偉、余德丞及傑朱齊齊討論4大服務業禁忌，並歸納出4大最討厭售貨員行為。

Do姐表示最不喜歡「吊靴鬼」售貨形式，她說：「我就係唔鍾意，一入到去就跟喺後面，我鍾意好優閒。」而余迪偉再補充指：「佢哋會話『埋鏡拼拼啦』，一定係懶音，『啱可以試喎』！」

他們指很多售貨員愛以明星效應作宣傳賣點，特別見於地產界，眾人認為每人購物準則不同，余迪偉更指這是「冇做功課」的行為。

一向有時尚品味的Do姐，自揭有時對款式也感到迷惘，會問售貨員意見，但若對方的意見不夠中肯，「咁我就一對都唔買喇！」

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余德丞透露曾試過遇到售貨員給予意見「幾好」或「OK」，他認為這令客人更加不知如何選擇。

他續分享一次到西餐廳的經歷，問侍應有何推介時，總會推介最貴的菜式「唔貴唔介紹」，笑言：「唔肯定係咪最好食，總之就係最貴。」