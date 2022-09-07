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【新冠疫苗】香港婦產科學院建議懷孕或哺乳期婦女接種疫苗　為嬰幼兒提供保護

社會 15:41 2022/09/07

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香港婦產科學院建議懷孕或哺乳期婦女接種疫苗，有效為嬰幼兒提供保護。（資料圖片）

政府有意將疫苗通行證涵蓋年齡下調至5歲或以上兒童。香港婦產科學院及香港兒科醫學院發表聯合聲明指，孕婦接種疫苗可有效降低6個月以下嬰兒與新冠病毒相關的住院風險，建議所有懷孕或哺乳期的婦女、6個月以上的嬰兒和兒童接種疫苗。

香港婦產科學院及香港兒科醫學院聯合聲明指，兒童和青少年需要在安全並且有正常社交活動的環境下才能健康地成長和發展，惟幼兒和嬰兒的情況仍然偏低，只有提高整體疫苗接種率，才能恢復正常活動。

聲明引述數據指，由去年12月31日至今年8月29日，在所有3歲以下兒童中，累計呈報新冠病毒感染病例已超過 14%，而大約 2.5%的3歲以下兒童因新冠病毒感染而需住院，反映未接種疫苗而受感染的兒童住院人數急劇增加。

聲明又指，有證據表明，孕婦接種疫苗可有效降低6個月以下嬰兒與新冠病毒相關的住院風險。因此結合懷孕或哺乳期的婦女接種疫苗，將可以為嬰幼兒提供持續的保護。

香港婦產科學院及香港兒科醫學院建議所有懷孕或哺乳期的婦女、6個月以上的嬰兒和兒童接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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