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【打擊毒品】涉販運市值逾4千萬可卡因及大麻花　警拘捕2人

社會 15:38 2022/09/07

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(警方fb)

警方拘捕兩名男子，並檢獲約10公斤的懷疑可卡因及約140公斤的懷疑大麻，市值達4,200萬元。

警方毒品調查科行動組3B隊主管朱紹麟督察表示，經深入調查後，發現在北角錦屏街有犯毒集團利用一個住宅劏房單位作為毒品儲存及分銷中心，昨天採取反毒品行動，並在錦屏街一個住宅大廈截查一名26歲本地男子，搜出2磚各重一公斤可卡因，其後將男子押至劏房單位，檢獲8磚各重一公斤可卡因，共有10公斤可卡因，市值1000萬元。

​​3C隊主管曾憲釗高級督察指，昨天在牛頭角工廈一個分租單位截查一名27歲本地男子，其後搜查男子分租單位，檢獲297包、總重量148.5公斤，市值約3200萬元大麻花，涉嫌販運危險藥物被捕。

警方稱，2名被捕人報稱無業，正調查案件是否涉及三合會，又指檢獲的大麻花包裝上印有藥用字眼，相信是從北美地區偷運來港，正化驗成分和品種。

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記者：余思嵐

 

 

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