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【球迷必買】嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐 9月28日登陸香港限量發售

休閒消費 15:50 2022/09/07

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利物浦30週年特別版紀念罐共有6款，罐身設計以6位傳奇名宿的球衣為靈感，並印上他們的名字。

為紀念嘉士伯啤酒與利物浦足球會合作30週年，嘉士伯將限量推出利物浦30週年特別版紀念罐，與全球利物浦球迷細數美好回憶，見證嘉士伯與利物浦的傳奇經典，一起分享結伴30週年的喜悅。以單罐裝發售的「嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐 –  Ian Rush」將在9月28日起陸續於各大便利店發售，數量有限，售完即止。

利物浦30週年特別版紀念罐共有6款，罐身設計以6位傳奇名宿的球衣為靈感，並印上他們的名字，6位球員包括：Ian Rush、John Barnes、Sami Hyypiä、Robbie Fowler、Jamie Carragher 和 Luis Garcia。罐身的另一邊則印有6位傳奇名宿在球場上的專屬球迷打氣口號，忠實利迷一定深有共鳴。

最新影片推介：

一系列6罐的「嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐禮盒裝」屬非賣品，欲想集齊6款利物浦30週年特別版紀念罐，可於9月23日起透過yuu Apps或Market Place by Jasons Apps網上購物平台購買嘉士伯品牌產品滿 $350或以上，即可獲得一份 (只限yuu會員)，或透過參加嘉士伯網上活動，即有機會贏得一份，「嘉士伯利物浦30週年特別版紀念罐禮盒裝」數量有限，送完即止。

嘉士伯集團全球贊助負責人 Louise Bach 表示：「我們十分自豪迎來了與利物浦足球會合作的30週年。 這個合作建基於共同的價值觀，遠遠超越了一般的贊助關係。與粉絲分享是次具紀念價值的系列就是慶祝30週年的最好方式。」

利物浦足球會商務總監 Ben Latty 補充說：「嘉士伯不只是我們的合作夥伴，更是利物浦足球會的忠實支持者，是我們難忘時刻的一部分。今次推出的限量系列見證著這獨特的關係，與支持者共同回顧我們的偉大歷史。」

責任編輯：陳珈希
 

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