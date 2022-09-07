【自我安慰】古巨基向MC分享護膚經　張天賦暗示將開紅館騷？

▲ 古巨基張天賦合唱。

古巨基音樂企劃「I Really Love To Sing」第二炮請來MC張天賦合作，二人合作《自我安慰》合唱版。基仔與MC於IG開Live為粉絲解構新歌、MV拍攝及合作契機。

MC坦言跟基仔的合作十分「夢幻」，因為從小便聽他的歌，沒想過竟然能夠有機會一齊合作，更謂覺得好神奇古Sir「咁多年嚟一啲都冇老到」「睇番《飄流教室》個MV，直至《自我安慰》個MV，個樣其實係冇變過㗎。其實你有冇一啲保養嘅技巧？」

基仔聞言MC還年輕，未需要用到保養技巧，隨後靈機一觸答道：「有一個保養技巧呀，就係娶一個會幫你保養嘅老婆呀！」MC隨即大笑。

▲ 深夜開直播。

基仔續說：「因為我自己真係唔識保養，每日古太臨瞓前或者我臨瞓前，會幫我搽晒啲面，我諗嗰度有四五六七支嘢，由右到左，古太會話：『你而家未洗面呀，臨瞓前就自己搽啦。』如果我洗咗面，佢就幫我搽。」MC立即讚好，基仔借分享保養心得，同時又乘機冧太太，認真識做。

直播期間，有網民問到《自我安慰》前奏及中段過門均用上《記憶棉》的旋律是誰的主意，基仔解說是他在錄音時忽發奇想，「喺錄音兩日裏面，聽聽吓突然覺得，既然一齊合作，《記憶棉》又係關於感情上失落，匿喺被窩裏面，再接呢個《自我安慰》，好似係一個治療同解脫，我就同舒老闆（監製舒文）提議，咁就啱晒啦。」

▲ 分享心得。

MC提到錄音其間發生了一段小故事，「嗰日錄歌我冇帶耳機，就借咗舒老闆嘅一個ear monitor，我覺得聽得好舒服。之後古sir好好人拍MV嗰日送咗隻呢個耳機俾我，多謝多謝。」

基仔又代MC粉絲追問 : 「我睇報導寫，你嚟緊準備有一個新嘅演唱會呀 ?」MC回應 :「係啦 ! 日子就未確實公佈到啦。但係會喺一個都幾大嘅地方嚟既，會係我嘅一個個人演唱會，或者到時有你做嘉賓都唔定㗎。哈哈⋯我咩都唔講得住呀，大家期待下啦！」

最新影片：古天樂劉青雲訪問