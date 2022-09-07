【安達臣道冧天秤】議員促調查有否涉及勞工處監管不足　及時支援地盤工人

▲ 秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。（曾秋文攝）

秀茂坪安達臣道地盤發生工業意外，地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中多個貨櫃辦公室，導致至少2人死亡、7人受傷。該區區議員及立法會議員，促請當局盡快調查及公佈是次事故原因，並對死者及其家人給予及時支援。

民建聯立法會議員顏汶羽、李世榮、觀塘區議員許有為，和林瑋表示，當局調查應包括有否涉及勞工處監管不足或疏於巡查的情況，以及涉事建築公司的管理及安全水平是否不足。他們亦期望政府有關部門及所屬公司能作出妥善安排，對遇難者、遇難者家人及地盤工人給予及時支援。

另外，近年工業意外接二連三發生，顏汶羽及李世榮認為，當局除了事後補救方式「調查」不幸事故之外，亦需要事前預防，預先「巡查」工地的安全，建議政府推行「全港工地安全大巡查行動」，徹底找出有潛在風險的工地，防止悲劇再次發生。

顏汶羽亦建議當局在智慧地盤發展上加快步伐，資助更多地盤引入智慧工具，監測高風險工序有否足夠裝備、支援或違規情況，好讓管理人員可及時察覺及糾正問題，提升職安水平，防止悲劇發生。

工聯會勞工界立法會議員郭偉强亦促請政府儘快進行調查及提交報告，向社會交代，避免同類意外再次發生，工聯職安健協會將為受傷及不幸喪生的工友提供支援。另外，香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，今次意外受傷人數較多，接觸家屬較為困難，倘有傷者家屬需要協助，可主動聯絡工會，該會可作出支援及安排社工進行輔導。

經民聯主席、立法會工程界議員盧偉國指，香港建造業的平均工業意外率多年來持續下降，但近幾年因工業意外造成死亡的數字卻沒有明顯改善，相信要徹底改善工業意外問題，必須由政府、業界、僱主和僱員攜手合作，全面建立安全文化，不可以對安全問題掉以輕心，採取僥倖態度。

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記者：陳葆琳