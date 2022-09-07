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【理大暴動】涉於理大附近參與暴動　5男女被判監37至48個月

社會 15:50 2022/09/07

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涉於理大附近參與暴動，5男女被判監37至48個月。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，隨後多人被捕。當中有5人同被控1項暴動動，1人認罪，其餘被告經審訊後裁定罪成。各被告今（7日）於區域法院被判監37至48個月。法官判刑時指，對本案各被告判處長期監禁感到無奈，但各被告確實於案發時蓄意裝備自己，藉着現身現場鼓勵暴動人群，以及跟隨暴動人群跑動。

涉案被告依次為詹溢朗（侍應，26歲）、梁安生（跟車工人，26歲）、馮煒恩（無業，28歲）、梁敬慈（推銷員，46歲）及梁安逸（倉務員，23歲），他們共同被控1項暴動罪，控罪指他們在2019年11月19日凌晨，在尖沙咀一帶參與暴動。馮煒恩於開審前認罪，其餘4名被告經審訊後被裁定罪成。

法官判刑時指，本案是2019年反修例風波引起的多宗案件之一，不會考慮政治因素，亦不會就政治爭議作裁決。本案被告被指與其他示威者參與理大一帶暴動，當晚有示威者向警察投擲磚塊及汽油彈，亦有示威者以手推車運送磚塊，示威者屬有備而來。

法官指，本案情況非屬同類案件中最嚴重，但亦非輕微，若警方不作制止，情況將會更嚴重。法官表示對本案各被告判處長期監禁感到無奈，但各被告確實於案發時蓄意裝備自己，藉着現身現場鼓勵暴動人群，以及跟隨暴動人群跑動。

法官又指，被告梁敬慈雖聲稱當時是急救員，但急救員亦可能是暴動參與者，與示威者走訪集結亦是鼓勵其他參與者。法官又指，法庭不能容忍針對警員的行為，各被告與以汽油彈襲擊警方的示威者參與暴動，屬加刑因素。法官遂將詹溢朗、梁敬慈判監41個月，梁安生、梁安逸判監48個月，馮煒恩判監37個月。

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記者：梁錦麟

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