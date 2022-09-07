【香港故宮】10件國寶級中國書畫今起現身香港故宮　10月7日後將回歸北京休眠

▲ 顧愷之（346–407） 《洛神賦全圖》（南宋摹本）。（資料圖片）

香港故宮由今日（7日）起至10月7日將展出最後一期、共１０件國寶級中國書畫經典名作。10月7日之後，該批珍品將回到北京故宮博物院，在庫房休眠至少3年，期間不能展出。

「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」第三期焦點展品：

謝安（320–385） 《行書中郎帖》（宋臨本）

顧愷之（346–407） 《洛神賦全圖》（南宋摹本）

歐陽詢（557–641） 《行楷書張翰帖》（唐摹本）

阮郜（活躍於十世紀） 《閬苑女仙圖》

馬和之（活躍於十二世紀） 《小雅鹿鳴之什圖》

李迪（活躍於十二世紀） 《楓鷹雉雞圖》

李嵩（1166–1243） 《錢塘觀潮圖》

管道昇（1262–1319） 《行書秋深帖》（趙孟頫代筆）

趙孟頫（1254–1322）、黃公望（1269–1354）、徐賁（1335–1380） 《快雪時晴書畫合璧》

吳鎮（1280–1354） 《漁父圖》

最後一期展品國寶雲集，包括有傳為東晉繪畫名家顧愷之（346–407）的千古名作《洛神賦全圖》（南宋摹本）、唐代著名書法家歐陽詢（557–614）的《行楷書張翰帖》（唐摹本）、五代畫家阮郜（活躍於10世紀）唯一的傳世真跡《閬苑女仙圖》、南宋著名畫家馬和之（活躍於12世紀）的《小雅鹿鳴之什圖》、南宋畫家李迪（活躍於12世紀）罕見的巨幅精品《楓鷹雉雞圖》，以及南宋宮廷畫家李嵩（1166–1243）的《錢塘觀潮圖》等。

《錢塘觀潮圖》為現存最早展現錢塘江漲潮盛景的畫卷之一，此畫還體現了香港在保護國寶書畫方面所做出的重要貢獻，講述了香港與故宮博物院之間的動人故事。此畫於1950年代由國家成立、負責營救國家珍貴文物的「香港秘密收購文物小組」在香港回購，後入藏故宮博物院。

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記者：黃穎津