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【香港故宮】列支敦士登王室收藏11月首於香港展出　包括17世紀巴洛克時期著名畫家作品

社會 15:57 2022/09/07

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列支敦士登王室收藏11月首於香港展出。（資料圖片）

香港故宮表示，在「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展期結束後，將於展廳八推出開幕展之後的首個特別展覽「藝苑尋珍——列支敦士登王室收藏名品」。

展品來自歐洲列支敦士登王室的藝術珍藏，首度於香港展出，精彩紛呈。其中有歐洲17世紀巴洛克時期最著名的畫家彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens，1577-1640）與安東尼．凡．戴克（Anthony van Dyck，1599-1641）的代表作，此外還有雕塑、陶瓷、掛毯、家具等，觀眾可以從中了解歐洲王室的藝術收藏品味與生活方式，以及中國藝術對列支敦士登王室收藏的影響。

展覽預計於今年11月上旬開幕，香港故宮稍後將公布展覽及門票詳情。

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記者：黃穎津

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