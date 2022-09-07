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【改善失眠】常食麵包可致失眠　營養師揭5類高升糖食物影響大

健康 16:21 2022/09/07

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營養師則指「失眠」其實與患者「平常吃什麼」息息相關。

失眠是都市人常有的煩惱，市面上亦有各式各樣聲稱可對抗失眠的藥品。但有營養師則指出「失眠」其實可能與患者「平常吃什麼」息息相關，並提醒高升糖(高GI)的飲食，如白米、麵包等烘焙食品，或會加重失眠困擾。

最新影片:

營養師劉馥萱在Facebook解釋，所謂的GI值指的就是「升糖指數」，指的是我們攝取特定食物後，在兩小時內影響血糖升高的程度，數字越高代表影響血糖越大。像是麵包、麵食類、白米、烘焙類食品、含糖飲料等都屬於高升糖食物。反之，低升糖食物則是蔬菜、堅果、全榖類或部份水果，對血糖影響比較低。

至於為何高升糖飲食會失眠有關，她根據《美國臨床營養雜誌》指出，可能是因為血糖在短時間內快速上升，身體緊接著分泌大量胰島素，「試圖降低血糖」，讓血糖驟降，引起身體有些症狀、反應，其中就包含影響睡眠品質。

由於更年期前後的女性常受失眠困擾，歐瀚文醫師則在文中建議，有關婦女可嘗試調整飲食模式，盡量選擇低GI的飲食模式，並同時諮詢專業營養師的評估。

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責任編輯：羅嘉欣

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