【MIRROR成員】Stanley新劇《野人老師》搶閘播　傳姜濤Ian成對撼TVB台慶劇武器

人氣男團MIRROR因7月底紅館演唱會上發生的大型事故而全面停工兩個月，停止8、9月的公開活動，並按自己的情況善用時間休息、學習。

MIRROR部份成員近日也會更新社交平台，好讓粉絲們安心。至於早前有指受紅館的嚴重意外影響，傳ViuTV有意把姜濤、陳卓賢（Ian）主演的《季前賽》延期播出。不過有指邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）主演的《野人老師》落實於10月3日播出，比《季前賽》更先播出！

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Stanley首任男一

Makerville劇集《野人老師》由鄭丹瑞、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、沈殷怡、談善言及羅允芝等演出，並於6月中煞青。

此劇由Stanley首次擔任男一，並由旦哥（鄭丹瑞）演他的爸爸。《野人老師》成功緊接MIRROR復工期播出，落實於10月3日首播，全劇共有15集。

男主角Stanley早前接受TOPick訪問時已介紹角色：「我的角色是李白，他是分前後期，最大挑戰是角色轉變且有成長期，對我來說也好玩的。他一開始是補習天王，招招積積的樣子，之後因為大地小學而漸漸地改變自己。」

今次與一班小朋友合作，Stanley分享感受：「跟小朋友合作是很開心的，他們真的很得意，他們也算很聽話，當然亦會很易分心。坦白說，在此逗留一會也很熱，他們還穿畢業袍，很熱的，但也不會投訴。他們因為會容易分心，所以要把握首數Take，主要由導演把關。我們主要跟他們有默契，有時提點他們。」

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《季前賽》撼TVB台慶劇

有指籃球劇《季前賽》緊接《野人老師》的檔期播出，一連15集直至11月11日，同時是對撼無綫的台慶劇。

《季前賽》的主要演員包括姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、陳安立、吳啟洋（Phoebus），也是《全民造星IV》20強之一的葛綽瑤（Yoyo）之「處女劇」，自開拍以來也令人期待。

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《季前賽》故事講阿孝（姜濤飾）、阿德（呂爵安飾）及張良（邱士縉飾）曾是街頭籃球場的常客，但因各自的原因暫時放下心愛的籃球活動。

直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰飾）為首的街坊不甘籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。

最終合三人之力和喪波的戰術，將籃球隊擊退，成功保住球場。戰勝過程更被放上網，一夜之間成為城中話題。

大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢飾）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥。面對正統籃球隊的進攻，三子與喪波一敗塗地，兩邊為了面子立下誓約，6個星期後再決戰。

作為教練的喪波拉著三子特訓，並找來光仔（郭嘉駿飾）和豬潤（梁業飾）加入球隊。在喪波的帶領下，五人球隊挑戰全港各區街場，漸漸成為有組織的正規籃球隊。

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