【疫情焦點】新增10,194宗確診　再多16名患者離世【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

新冠疫情升溫，每日確診數在近萬宗徘徊，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（７日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增10,194宗確診個案，包括10,030宗本地個案及164宗輸入個案，另錄16宗離世個案。

【16:48】

警方仍然發現有確診人士在確診期間及在疫苗通行證呈現「紅碼」的情況下，擅自離開指定隔離地點，再將9名確診人士押送到竹篙灣社區隔離設施。

張竹君指，一般程序是若紅碼人士到處所掃瞄疫苗通行證，政府資訊科技總監辦公室會有紀錄，資科辦會將紀錄轉交衞生署作比對，去確定該名人士是否在該段時間確診，繼而作出行動。

【16:45】

李立業指，猴痘輸入個案病人情況穩定，經診斷病人暫時毋須使用特效藥。

【16:42】

變異病毒株方面，BA.4/.5 佔70%，推算BA.5佔整體個案63%、BA.4 佔7%、BA.2.12.1 佔4.5%、BA.2.2 佔25.5%

【16:40】

新增11間院舍出現感染。

學校個案方面錄1,361宗個案，當中有1,140學生、221名教職員，涉及799間學校，當中178名幼兒中心及幼稚園，320間小學，285間中學，16間特殊學校。

22間個別班級需停課，包括9間幼稚園、9間小學、3間中學、1間特殊學校。

【16:30】

李立業表示，2,870名病人留醫，新增342名新冠病人需要留醫，新增9名病人情況危殆，15人情況嚴重，目前有15人在深切治療部留醫。多16名患者離世，12男4女，年齡介乎47至99歲，其中7人未打齊3針疫苗，10人死因與新冠病毒有關。

部份死亡個案

99歲女，有腦退化及肺病，入院X光發現有肺炎

86歲女，有高血壓及糖尿，入院X光發現有肺炎

83歲男，曾中風，有肺炎

84歲男，在家中暈倒，急救後恢復心跳，惟情況不斷惡化

76歲男，曾中風及高血壓，相信因缺血性中風導致去世

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記者：李榮忠