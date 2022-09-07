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【大灣區】陳茂波：香港將扮演舉足輕重角色　鄧中華冀港提供人才保障

政治 16:10 2022/09/07

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財政司司長陳茂波。（政府新聞處圖片）

團結香港基金和廣東省政府合辦改革開放研討會。財政司長陳茂波出席並致辭，他表示，在參與國家改革開放的事業中，香港是先行者，不但為國家發展作出貢獻，也成就了香港今天的經濟地位。

隨着國家持續改革開放，香港也成為內地企業「走出去」的最重要橋樑。陳茂波指出，截至今年7月底，有約1400間內地企業在港上市，佔本港上市公司總數一半，以市值計，更佔超過八成，去年底有超過600間內地企業在港設立地區總部或辦事處，反映內地企業對香港發展為國際金融中心的重要性。

他續指，大灣區建設對香港來說特別重要，是香港更好融入國家發展大局的最佳切入點。又形容香港是大灣區的龍頭城市之一，肩負帶領和推動大灣區的經濟朝更高增值、更國際化的方向發展，強調在助力整個大灣區的發展與升級轉型過程中，香港將會扮演更舉足輕重的角色。

全國港澳研究會會長鄧中華。（短片截圖）

全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任鄧中華以視像形式致辭時提到香港發展方向，包括要繼續重視香港作為國際化人才輸入地和培養地的功能，充分發揮香港專業人才懂國際規則、與國際接軌的顯著優勢，在世界範圍內，吸引關鍵領域、核心生產環境的人才，使人才匯聚灣區，扎根灣區，為大灣區高質量發展提供人才保障。

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責任編輯：林曉君

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