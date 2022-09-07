【死亡個案】再增16名患者離世 7人未打齊3針
社會 16:32 2022/09/07
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生交代最新疫情。
李立業指，新呈報9名病人情況危殆，15人情況嚴重。另外多16名患者離世，涉及12男4女，年齡介乎47至99歲，其中7人未打齊3針疫苗。
10人與新冠病毒有關
- 99歲女子，無打針，腦退化，9月5日離世
- 86歲女，已打3針，高血壓、糖尿，血氧低及發燒，9月5日離世
- 70歲男子，打3針，腸癌，肺炎，9月6日離世
- 78歲男子，中風，發燒
- 83歲男子，肺炎，腎功能差
- 87歲男子，打3針，發燒
- 87歲男子冠心病，肺炎
- 92歲女子，打2針，有心臟，呼吸惡化
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記者：余思嵐