  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 16:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死亡個案】再增16名患者離世　7人未打齊3針

社會 16:32 2022/09/07

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生交代最新疫情。 

李立業指，新呈報9名病人情況危殆，15人情況嚴重。另外多16名患者離世，涉及12男4女，年齡介乎47至99歲，其中7人未打齊3針疫苗。

10人與新冠病毒有關

  • 99歲女子，無打針，腦退化，9月5日離世
  • 86歲女，已打3針，高血壓、糖尿，血氧低及發燒，9月5日離世
  • 70歲男子，打3針，腸癌，肺炎，9月6日離世
  • 78歲男子，中風，發燒
  • 83歲男子，肺炎，腎功能差
  • 87歲男子，打3針，發燒
  • 87歲男子冠心病，肺炎
  • 92歲女子，打2針，有心臟，呼吸惡化

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【虐兒案】強制舉報懷疑虐兒草案明年初交立法會　孫玉菡：會為須舉報專業人士提供培訓
今日 10:29
【虐兒案】強制舉報懷疑虐兒草案明年初交立法會　孫玉菡：會為須舉報專業人士提供培訓
【社區傳播】9名確診者涉違隔離令　被押送到竹篙灣設施
今日 09:47
【社區傳播】9名確診者涉違隔離令　被押送到竹篙灣設施
【網購騙案】警接獲40宗主題公園及酒店套票舉報　連續四週雄踞高危榜首
今日 11:22
【網購騙案】警接獲40宗主題公園及酒店套票舉報　連續四週雄踞高危榜首
【中秋節賞月】靠近地平線月亮較大？　天文台解釋現象
今日 13:15
【中秋節賞月】靠近地平線月亮較大？　天文台解釋現象
【打擊毒品】涉販運市值逾4千萬可卡因及大麻花　警拘捕2人
今日 15:38
【打擊毒品】涉販運市值逾4千萬可卡因及大麻花　警拘捕2人
【疫情焦點】新增10,194宗確診　再多16名患者離世【不斷更新】
今日 16:40
【疫情焦點】新增10,194宗確診　再多16名患者離世【不斷更新】

你可能感興趣

【虐兒案】強制舉報懷疑虐兒草案明年初交立法會　孫玉菡：會為須舉報專業人士提供培訓
今日 10:29
【虐兒案】強制舉報懷疑虐兒草案明年初交立法會　孫玉菡：會為須舉報專業人士提供培訓
【社區傳播】9名確診者涉違隔離令　被押送到竹篙灣設施
今日 09:47
【社區傳播】9名確診者涉違隔離令　被押送到竹篙灣設施
【網購騙案】警接獲40宗主題公園及酒店套票舉報　連續四週雄踞高危榜首
今日 11:22
【網購騙案】警接獲40宗主題公園及酒店套票舉報　連續四週雄踞高危榜首
衞生署 發燒 高血壓 腦退化 中風 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
11:46 2022/09/06
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
今日 10:50
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
12:45 2022/09/06
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫