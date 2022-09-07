【壞習慣】返工返學「瞓多5分鐘」變遲大到　鄭丹瑞斥自欺欺人︰易上癮難戒甩

▲ 相信很多人都試過「瞓多5分鐘」，最後卻遲大到！

鬧鐘準時響鬧，母親準時叫醒孩子上學、上班，得到的回應是：「瞓多五分鐘。」已經在趕死綫，卻抵受不住手機傳來短訊的誘惑：「睇多五分鐘先至做嘢。」似乎，五分鐘足以抵消一夜的睡眠時間，也可以在三百秒之內，盡覽世界資訊。

最新影片推介︰

結果呢？「瞓多五分鐘」變成多睡三十分鐘而遲到；睇多五分鐘手機，變成玩了一整個小時的手機，連死綫都過了，也不理會。說好的五分鐘呢？從來沒有實現過。讀者諸君一定試過以下的對白：「啲人嚟齊，你依家喺邊？」「仲有五分鐘到！」「好等埋你一齊先至開餐。」這一等，就等了一個小時！說好的「五分鐘就到」呢？

有趣的是，雖然我們中伏了無數次，但我們仍然傾向相信：「佢仲有五分鐘就到。」「瞓多五分鐘就會更加精神奕奕咁返工，而且準時！」「玩多五分鐘手機，並不會拖累工作進度。」

五分鐘，是自欺欺人？是永恒？大家各有選擇。譬如在一場高水準而刺激的足球比賽，補時的五分鐘，可以將戰局扭轉，隨時絕殺對方，五分鐘，就是永恒。一個重要的工作會議、面試機會，因為貪睡多五分鐘而遲到，就是自欺欺人。「俾多五分鐘我」這個習慣，容易上癮，很難戒甩，在這些人的眼中，一小時不是六十分鐘，是六十五分鐘。

原文刊登於《經濟日報》，標題為「說好的五分鐘呢？」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T