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【學校疫情】學校呈報1,361宗個案　香港墨爾文國際學校全校停課一星期

社會 16:45 2022/09/07

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

新冠疫情持續，確診宗數持續破萬，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（7日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日有799間學校呈報1,361宗個案，涉1,140名學生及221名教職員，來自178間幼稚園、320間小學、285間中學、16間特殊學校。過去7日有618間學校呈報2宗或以上個案。

另外，有22間學校、24部分班級需要停面授課1星期，包括9間幼稚園、9間小學、3間中學、1間特殊學校。

香港墨爾文國際學校小學部先後有30名學生，5名教職員確診，過去7天有21班有個案，當中4班有3宗或以上個案。學校有26班，約有597名學生及87名職員，小學部全校停課一星期。

綠楊幼稚園繼早前爆疫的兩班外，K3C下午班再有3名學生先後確診，該班別停課一星期。

宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園有兩班確診，兩班各自有2位學生、2位老師確診。

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記者：黃穎津

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