【一帶一路】民建聯：現時防疫政策令印尼商界卻步　期待可進一步放寬

▲ 民建聯昨日拜訪印尼工商會 。（李慧琼Facebook相片）

民建聯本月派出三團訪問東盟五個國家，由該黨主席李慧琼帶領的印尼團，3日內與當地過百名商界、企業管理層、社會領袖等各界人士相互交流。

李慧琼提到，印尼商界期待特首在《施政報告》中有政策推動香港和東盟合作，亦期望香港在《施政報告》中提出向前的防疫政策，讓他們可親身來港發掘機會。她說，現時入境政策確實令印尼商界卻步，他們期待當疫情進一步穩定，特區政府可以進一步放寬。

李慧琼指出，對比在其他城市或國家，特區政府在推動香港商界進入東盟市場，策略、目標及行動計劃不太清晰，導致部分印尼企業在考慮發展及融資時，未必第一時間考慮香港，她認為，港府在該方面要急起直追，她回港後會就東盟發展在立法會提出討論，亦會建議《施政報告》提出發展東盟市場。

另外，民建聯引述參與會面人士表示，交流後加深對香港的實際情況認識及了解，反應相當正面，希望探討來港上市融資集資的機會及在香港升學等內容，又指當疫情穩定後一定會親身來香港 。該黨表示，未來也會積極與當地民間保持聯繫，包括透過網上交流會讓香港及東盟商界相互認識及了解，彼此發掘更多商機。

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責任編輯：陳葆琳