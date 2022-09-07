【安達臣道冧天秤】天秤重達65噸事發時無負重　仍有一人被困天秤底部仍在救援中

▲ ▲ 秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。（曾秋文攝）

秀茂坪發生嚴重工業意外。事發今日（7日）早上10時54分，警方接報秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。消防處署理助理消防區長羅英傑指出，消防處上午10時49分收到報告，涉及多人受傷，消防員10時56分到達現場，共派出110個消防人員、醫護人員，以及坍塌搜救及高空搜救小隊出來。消防人員到達現場後，發現有10米高、30米長的天秤倒塌了，壓住了6米長的貨櫃。羅英傑指出消防員到場後34分鐘就已經救出6名傷者，另有2人輕傷自行疏散。而點算人數之後，發現一人失蹤，現在已經找到位置，正在全力援救。

然而還有部分傷者被困在天秤壓住的位置。天秤重量達65噸，需要一些時間才能救出。至於事故原因，他指正在調查中，政府部門已經派員現場調查。他說當時工人正在使用中，並沒有負重。

消防處高級救護主任袁仲豪指，現場有9名傷者，其中一名當場死亡；3名重傷，一人送院後不治；另有4人輕傷，一人仍在現場拯救中。重傷傷者大多是多處骨折，清醒程度下降，送院的2人已經無知覺，輕傷者則多是擦傷。

羅英傑指出消防員到場後34分鐘就已經救出6名傷者，然而還有部分傷者被困在天秤壓住的位置。天秤重量達650噸，需要一些時間才能救出。至於事故原因，他指正在調查中，政府部門已經派員現場調查。

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記者：袁澍