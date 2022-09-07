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【安達臣道冧天秤】孫玉菡：初步懷疑天秤基座出問題　已向出事地盤發暫時停工通知書

社會 16:31 2022/09/07

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▲ 秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。（曾秋文攝）

【17:02】勞福局局長孫玉菡對事件表示遺憾，對死者家屬表示慰問。他指出，初步懷疑天秤的基座出了問題，是會調查的方向。另外，政府會發出暫時停工通知書，勞工處會對事件展開全面調查，亦已展開巡查全港其他使用天秤的地盤的行動，確保符合安全規定，尤其留意天秤的豎立及支承是否穩固及有足夠強度。

而對這次工業傷亡事故，他表示一定會徹查，若有人需要負責，一定會讓其負責。他指天秤的使用，一定需要專業人士核查才可以通過。地盤上一共有3個天秤，倒塌了一個。孫表示，與房協同事視察時，了解當時地盤的情況，以他了解天秤在使用，但沒有負重。

而他亦到現場，不過援救工作仍然進行，只能遠遠看。

勞工處助理處長陳家禮指出，目前發了停工通知書停了天秤使用，直到符合標準才能再使用。

【16:30】秀茂坪發生嚴重工業意外。事發今日（7日）早上10時54分，警方接報秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。消防處署理助理消防區長嚴英傑指出，消防處上午10時49分收到報告，涉及多人受傷，消防員10時56分到達現場，共派出110個消防人員、醫護人員，以及坍塌搜救及高空搜救小隊出來。消防人員到達現場後，發現有10米高、30米長的天秤倒塌了，壓住了6米長的貨櫃。羅英傑指出消防員到場後34分鐘就已經救出6名傷者，另有2人輕傷自行疏散。而點算人數之後，發現一人失蹤，現在已經找到位置，正在全力援救。

然而還有部分傷者被困在天秤壓住的位置。天秤重量達65噸，需要一些時間才能救出。至於事故原因，他指正在調查中，政府部門已經派員現場調查。他說當時工人正在使用中，並沒有負重。

消防處高級救護主任袁仲豪指，現場有9名傷者，其中一名當場死亡；3名重傷，一人送院後不治；另有4人輕傷，一人仍在現場拯救中。重傷傷者大多是多處骨折，清醒程度下降，送院的2人已經無知覺，輕傷者則多是擦傷。

嚴英傑指出消防員到場後34分鐘就已經救出6名傷者，然而還有部分傷者被困在天秤壓住的位置。天秤重量達650噸，需要一些時間才能救出。至於事故原因，他指正在調查中，政府部門已經派員現場調查。

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記者：袁澍

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