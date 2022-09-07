  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濕疹煩惱】姚焯菲自揭受濕疹困擾15年　每逢轉天氣面部乾燥痕癢

健康 16:51 2022/09/07

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

姚焯菲自揭受濕疹困擾15年，每逢轉天氣面部乾燥痕癢。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska）現身將軍澳電視城為新歌《青春作風》表演活動進行排練。姚焯菲透露，自己受濕疹困擾15年，近日又再發作，面部乾燥痕癢，但所幸病情輕微，無需食藥，直言不太擔心。

姚焯菲昨日到電視城為新歌排練舞步，她透露最近皮膚濕疹復發，面部乾燥痕癢，又指該病已跟隨她15年，每逢轉天氣便會發作，主要集中在面部和腿部，「有時帶得多口罩，塊面啲濕疹就會發出嚟」。不過她表示早已習慣，病情亦不算嚴重，不會過分擔心。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

影片推介：

中醫推介3款濕疹食療

註冊中醫師盧文健早前接受TOPick訪問時表示，濕疹容易反覆發作，若氣候急劇變化，尤其是乾燥季節，情況會加劇。若皮膚接觸到外界因素，例如塵蟎、人造纖維或進食異體性蛋白如牛、羊、雞蛋、牛奶、魚蝦蜆海產引致過敏，皆可引發濕疹再次發作。

治療濕疹要對應症狀，因為濕疹分為不同時期及證型，例如是濕熱、血虛或風重。若單純以偏方或袪濕茶清熱，未必能對應證型。他指出，在中醫角度，濕疹發作分為急性、亞急性、慢性3個時期，不同階段會出現不同症狀，可食用不同的食療。

1. 急性期間

症狀：皮膚可見紅疹，極度痕癢。稍微搔癢，紅疹、丘疹瞬間加劇，水泡處流出較多透明或黃色分泌液。

【薏仁綠豆水】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2. 亞急性期間

症狀：紅疹略為轉淡，痕癢減退，皮膚裂開處會流出白色或黃色分泌液。

【薏仁紅蘿蔔牛蒡湯】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

3. 慢性期間

症狀：皮膚苔癬樣增生，色素沉著，可因飲食、情志或氣候因素發作。

【雞血藤茯苓湯】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【對抗濕疹】年輕OL患濕疹2年食西藥反致盜汗　吃中藥調治1個月手掌煥然一新
13:08 2022/06/28
【對抗濕疹】年輕OL患濕疹2年食西藥反致盜汗　吃中藥調治1個月手掌煥然一新
【濕疹困擾】夏天悶熱易誘濕疹發作　營養師推介6大食物營養助改善
12:41 2022/08/27
【濕疹困擾】夏天悶熱易誘濕疹發作　營養師推介6大食物營養助改善
【對抗濕疹】接觸致敏物質易誘發濕疹　中醫師列6大濕疹種類
18:00 2022/09/04
【對抗濕疹】接觸致敏物質易誘發濕疹　中醫師列6大濕疹種類

你可能感興趣

【對抗濕疹】年輕OL患濕疹2年食西藥反致盜汗　吃中藥調治1個月手掌煥然一新
13:08 2022/06/28
【對抗濕疹】年輕OL患濕疹2年食西藥反致盜汗　吃中藥調治1個月手掌煥然一新
【濕疹困擾】夏天悶熱易誘濕疹發作　營養師推介6大食物營養助改善
12:41 2022/08/27
【濕疹困擾】夏天悶熱易誘濕疹發作　營養師推介6大食物營養助改善
【對抗濕疹】接觸致敏物質易誘發濕疹　中醫師列6大濕疹種類
18:00 2022/09/04
【對抗濕疹】接觸致敏物質易誘發濕疹　中醫師列6大濕疹種類
健康問題 濕疹 過敏 姚焯菲 歌手

最高瀏覽

【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　釀2死7人受傷
今日 13:08
【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　釀2死7人受傷
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
今日 10:50
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
11:46 2022/09/06
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義