【濕疹煩惱】姚焯菲自揭受濕疹困擾15年　每逢轉天氣面部乾燥痕癢

▲ 姚焯菲自揭受濕疹困擾15年，每逢轉天氣面部乾燥痕癢。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska）現身將軍澳電視城為新歌《青春作風》表演活動進行排練。姚焯菲透露，自己受濕疹困擾15年，近日又再發作，面部乾燥痕癢，但所幸病情輕微，無需食藥，直言不太擔心。

姚焯菲昨日到電視城為新歌排練舞步，她透露最近皮膚濕疹復發，面部乾燥痕癢，又指該病已跟隨她15年，每逢轉天氣便會發作，主要集中在面部和腿部，「有時帶得多口罩，塊面啲濕疹就會發出嚟」。不過她表示早已習慣，病情亦不算嚴重，不會過分擔心。

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中醫推介3款濕疹食療

註冊中醫師盧文健早前接受TOPick訪問時表示，濕疹容易反覆發作，若氣候急劇變化，尤其是乾燥季節，情況會加劇。若皮膚接觸到外界因素，例如塵蟎、人造纖維或進食異體性蛋白如牛、羊、雞蛋、牛奶、魚蝦蜆海產引致過敏，皆可引發濕疹再次發作。

治療濕疹要對應症狀，因為濕疹分為不同時期及證型，例如是濕熱、血虛或風重。若單純以偏方或袪濕茶清熱，未必能對應證型。他指出，在中醫角度，濕疹發作分為急性、亞急性、慢性3個時期，不同階段會出現不同症狀，可食用不同的食療。

1. 急性期間

症狀：皮膚可見紅疹，極度痕癢。稍微搔癢，紅疹、丘疹瞬間加劇，水泡處流出較多透明或黃色分泌液。

【薏仁綠豆水】

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2. 亞急性期間

症狀：紅疹略為轉淡，痕癢減退，皮膚裂開處會流出白色或黃色分泌液。

【薏仁紅蘿蔔牛蒡湯】

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3. 慢性期間

症狀：皮膚苔癬樣增生，色素沉著，可因飲食、情志或氣候因素發作。

【雞血藤茯苓湯】

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責任編輯：羅嘉欣