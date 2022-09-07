【MIRROR成員】Edan教主電影打入韓國影展　與毛姐合演新片《過時·過節》11月上映

MIRROR演唱會事故後，MIRROR停工一段日子，部份成員近期只偶爾在個人社交平台分享一些生活點滴，令鏡粉十分掛念偶像。不過預計MIRROR將在10月陸續復工，其中MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）主演的ViuTV劇《野人老師》將在下月3日播出。

此外，由呂爵安（Edan）、教主盧瀚霆（Anson Lo）主演，新銳導演曾慶宏執導的以親情電影《過時·過節》，在今日（9月7日）宣布將於11月24日上映。

同時，電影獲選成為本屆釜山國際電影節之參展電影，並於10月初於當地舉行世界首映，成為MIRROR成員首部打入韓國影展作品，而導演曾慶宏屆時將飛往當地出席世界首映與觀眾見面。

【MIRROR成員】Stanley新劇《野人老師》搶閘播 傳姜濤Ian成對撼TVB台慶劇武器

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

與毛舜筠合作

《過時·過節》故事由導演受自身家庭經歷而啟發並親自執導，道盡家人之間的溝通和相處。

電影講述8年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。

片中參演演員除Edan、Anson Lo外，還有毛舜筠、謝君豪、談善言、袁澧林、馮素波等。

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

Edan感謝前輩提攜

導演曾慶宏透露兩年前曾跟釜山影展有一絲緣份惜未能成行，對於今次能夠親到當地深感榮幸，他說：「兩年前，由於疫情嚴重，未能親身到釜山參與短片《木已成舟》的競賽放映，這次能夠帶著首部長片《過時·過節》到釜山舉行世界首映，對我和團隊來說是最好的開始，在此感謝《過時·過節》台前幕後所有人。」

雖然Edan演出經驗相對淺，在參與是次拍攝中，多得前輩的指導令他演技急速成長，Edan稱：「今次在《過時·過節》中的角色叫「阿陽」，是從影以來遇過最困難的角色，非常真實，需要很深入去表現內心的多重感受。幸得劇組上下和前輩毛姐的循循善誘，鼓勵我在演出上作出不同嘗試，因此參與這部電影對自己是很大的磨練，令我非常期待電影上映。」