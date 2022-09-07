【安達臣道冧天秤】李家超：勞工處會展開全面調查　並巡查全港其他使用天秤的地盤

▲ 秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。（曾秋文攝）

秀茂坪發生嚴重工業意外。事發今日（7日）早上10時54分，警方接報秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。現場共有9人受傷，當中一人當場死亡，一人送院後不治。

特首李家超說，關注今晨在安達臣道地盤發生的嚴重工業意外，勞工及福利局局長已向他匯報情況。勞工處會對事件展開全面調查，亦已展開巡查全港其他使用天秤的地盤的行動，確保符合安全規定，尤其留意天秤的豎立及支承是否穩固及有足夠強度。

李家超說，對死者的家屬致以慰問，並希望傷者早日康復，社會福利署將為他們提供適切協助，包括情緒支援、輔導及經濟援助等。

香港建造業總工會對於此宗嚴重工業意外，深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，及提供情緒輔導及支援協助。另外，建造業關懷基金亦在工業意外發生後，即時派員到達醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。工會強烈要求勞工處，徹底調查本宗涉及多人死傷的工業意外，調查方向可從起重機檢驗是否已經依足以上程序進行檢驗工作。同時，在完成負荷試驗後，檢驗人員有否再次檢驗起重機有否因試驗已導致損壞等情況。勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，有責任監管起重機測試及檢查工作。同時，處方對保障工人權益、特別在工作安全上更是責無旁貸，避免同類似事故再度發生。

工聯職安健協會亦發聲明，指對於安達臣道近安泰邨地盤的嚴重工業意外，深表遺憾及哀痛，並向死者家屬及傷者致以深切慰問。協會會盡力為有需要的工友及家屬提供支援協助及情緒輔導，並強烈要求勞工處儘快展開深入意外調查，及公開意外事件的調查報告。

面對如此罕見的嚴重工業意外，協會認為勞工處有責任重新檢視現有的地盤安全管理制度，當中主要包括工廠及工業經營條例下有關第59I章《建築地盤(安全)規例》是否存有漏洞，並從速修補。而近年地盤意外頻繁，由2022年1月至今已有10宗建造業的致命意外(詳見附件)，勞工處必需認真汲取多次意外帶來的沉重教訓，盡快檢討自身監管及執法上漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。同時，處方在保障工人權益、特別在工作安全上絕對是責無旁貸，在未來必須避免同類事故再度發生。

根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，僱主須在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有人健康及工作安全。同時，各個專業範疇亦受到不同條例監管職業安全，避免意外發生。政府應確保巡查力度足夠，避免意外頻繁發生。最後，協會希望工友要注意自身工作環境安全，如發覺有異常，應停止操作並通知負責人員，避免意外發生。

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記者：袁澍