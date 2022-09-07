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【拯救瀕危】德國百年家品Goebel 推3小象陶瓷　收益助養支援非洲孤兒象

休閒消費 17:51 2022/09/07

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3頭小象陶瓷裝飾分別名為Kiombo、Jotto和Wanjala，名字取自Goebel在非洲助養的小象名字，每個陶瓷都附上助養證書，如此可愛，將3頭小象帶回家絕對不是問題。（左$970、中$650、右$970/圖片品牌提供）

家品類型眾多，除了以實用性掛帥的桌椅外，還有一些家品以裝飾為主，雖則實際功能欠奉，但放在家中卻彰顯了屋主的個人品味，同時亦為居室帶來生氣。擁有150年歷史來自德國的Goebel，品牌的產品正好既有裝飾性，同時又有以實用性為主，兵分兩路，各自針對不同的顧客。

正所謂送禮不分國界，來自東西方的人每當遇上喜慶日子，都會以禮物送贈給對方以表心意，因此，不少品牌都一早已經洞悉這個商業契機，紛紛以「禮物」為本來經營品牌。

創立於1871年的Goebel正是當中的表表者，品牌目前是歐洲最大的禮品製造商之一，當中一提起Goebel，大家總會想到旗下的藝術家系列（Artis Orbis），這個在市場上長年熱賣的系列裏，可以找到畫壇巨匠莫奈（Claude Monet,1853-1890）或梵高（Vincent van Gogh,1840-1926）等藝術家的作品。

這一個高57厘米的大象素瓷雕像（鉑金裝飾）來自品牌的Studio 8 系列，Studio 8系列中Serengeti系列，找來非洲大陸中3種最強大的動物造像，全球限量499個。（$9,800/圖片品牌提供）

品牌首先要投放大量資金來購買名畫版權外，同時在生產上又要將平面畫作移植於立體的家品上，當中在陶瓷上要呈現出與畫作相差無異的顏色，單是在這方面就花上了不少工夫。

為非洲孤兒象出力

至於精品方面，就不得不提自2017年起，Goebel全力支持的Rettet die Elefanten Afrikas e.V.拯救非洲象組織，品牌透過推出Elephant系列的每一個瓷像，為保護瀕危物種出一分力。

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而來到今年，分別推出3個名為Jotto、Kiombo與Wanjala的可愛小象造型瓷像（是品牌於2022年於非洲新助養的3頭孤兒象），藉每個瓷像售出的部分收益將撥捐以上所提及的組織，為孤兒小象提供食物、毛毯、野生動物飼養員和醫療等各方面的支援。此外，捐款亦會用於保護野生大象群，讓孤兒象未來得以能夠重新融入大象群中的生活。

產品查詢：Exclusivites（2735 0579）

記者：何偉雄

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