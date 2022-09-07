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【4區污水陽性】涉屯門嘉悅半島及淺水灣陽明山莊等多個屋苑　派24萬個快測包

社會 17:01 2022/09/07

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(譚以諾攝)

政府今日（7日）表示，南區、中西區、屯門區、葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
南區 — 薄扶林花園、薄扶林村、海怡半島及陽明山莊

中西區 — 堅道及士丹頓街附近一帶住宅（按附件

屯門區 — 泥圍、桃園圍、青磚圍、新慶村、南浪海灣、嘉悅半島、富健花園、龍門居和井財街、青翠徑及青棉徑附近一帶住宅（按附件

葵青區 — 石蔭路及石宜路附近一帶住宅（按附件）、青衣漁民村及寮肚村

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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