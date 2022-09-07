【兒童癌病】看清8大急性淋巴性白血病症狀　血癌數月不治療可奪命

▲ 要留意「急性淋巴性白血病」8大症狀。

癌症叫人怕怕，萬一小朋友不幸患上癌症，人仔細細要承擔病痛，父母更是無比心痛。台灣的兒童癌症基金會日前舉行活動，並指出「急性淋巴性白血病」是兒童癌症的死亡之首，如果沒有及時採取治療，可以短短幾個月就可能命危，不可忽視。

綜合台灣傳媒報道，台灣的「財團法人中華民國兒童癌症基金會」（下稱「台兒童癌症基金會」），趁成立40周年及9月是「兒童癌症關懷月」，舉行了有關急性淋巴性白血病的展覽，同時讓大眾多了解急性淋巴性白血病。白血病可俗稱血癌，分成急性和慢性，其中急性白血病的危險性較高。

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每4名癌童1人患血癌

所有兒童癌症之中，以急性淋巴性白血病佔的比率最高，發生率高達25%，即平均每4個癌童就有1人患急性淋巴性白血病。小兒血液腫瘤科陳博文醫生表示，急性淋巴性白血病主要以3歲至5歲的兒童患者最多，發病後，患者的淋巴系統與骨髓會製造出過量且不成熟的淋巴細胞，進一步壓迫正常血球、淋巴細胞的生成空間，全面衝擊癌童身體機能，也因為病情發展快及猛烈，如果未及時接受正規的治療，可以在短短幾個月造成生命危險。

8大症狀要留神

陳博文醫生指出大眾要留意急性淋巴性白血病初期的症狀，如果小朋友出現以下8大症狀應提高警覺，家長要及時帶孩子到小兒血液腫瘤科進行骨髓與血液檢查，因為患者若接受積極的治療，約多達80%至90%可在第一階段的化療與標靶藥物就會治癒。症狀包括︰

．骨骼或關節疼痛

．蒼白疲勞虛弱

．淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊

．皮膚紅疹

．莫名發燒

．腹脹腹痛

．出現瘀青及流血不止

．食慾不佳

台大醫院小兒部血液腫瘤科周獻堂醫生分享台灣一宗細胞免疫治療成功案例，患者在6歲發病，基因檢查後發現其屬於難治型，當時採用了細胞免疫治療，在完成一次性的療程後，成功治癒。至今該病童已10歲了，病情一直受控。

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責任編輯︰王明芳