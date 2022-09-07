【分數名次】高分不代表名次一定高 第1名也不一定代表考得出色

▲ 真正的求學不是求分數，而是要自我檢討，不與別人比較。

求學不是求分數！雖然這是正確的說法，可鼓勵學生以積極學習、追求知識為目標。但分數卻影響名次，名次影響分班、升學等實際的資源分配。在香港的教育制度下，要求學習成材，也要求成績以獲得最佳的學習環境及資源，兩者同樣重要。相信這是普遍家長的看法，也是他們的壓力來源。

據知現時很多學校已不排名次，除了成績最前幾位有排名以作獎勵外，其餘只有分數。姨甥女就讀的學校也是如此。暑假前她派了成績表，保持全班第三名，而其他科目也是名列前茅，可是今次數學科沒有名次了，她有點失望，為何最有把握的一科得不到前列名次？其實她這科的分數也不錯，比上次考試還要高。

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我嘗試解釋：分數是這份卷取得的成績數值，多少反映了學生對考試內容的熟悉程度；而每次考試卷的範圍及內容都不同，有深有淺，因此很難直接比較。即使今次考得98分，比較上次高了幾分，也不一定代表自己有進步；而名次更加是相對的，高分不代表名次一定高，要看其他人的得分來按次序排列。即使全班都不合格，仍可以按分數排出名次來。所以第一名也不一定代表考得出色，只是相對其他同學得分最高而已。

只要明白上述的道理，家長和學生們便可以就每次學習及考試的內容，來認清自己的進度及水平，而不是單憑分數及名次來判斷。真正的求學不是求分數，而是要自我檢討，不與別人比較。姨甥女雖然考得高分，但同時其他同學也高分，所以名次不入三甲。三甲只有3位同學可以得到，何必介懷？

妹妹看了女兒的成績表後其實也感到有點不值，但也懂得自我安慰，明白分數與名次這番道理，繼續鼓勵女兒以追求知識為本，沒有施加壓力。

希望家長們能給子女灌輸正面的學習態度和如何面對名次與分數。

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