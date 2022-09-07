【洗黑錢】涉詐騙轉介佣金約32萬　廉署起訴環聯亞洲前高級市場經理及兩中介公司東主

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名持牌放債人公司前職員涉嫌訛稱多宗汽車按揭貸款申請，由兩間中介公司轉介，以詐騙轉介佣金，涉案佣金共約32萬元。該職員及兩名中介公司東主今日(9月7日)被落案起訴欺詐及處理犯罪得益。三名被告已獲廉署准予保釋，以待星期五(9月9日)在西九龍裁判法院答辯。



被告曾劍華45歲，環聯(亞洲)信貸有限公司(環聯亞洲)前高級市場經理，被控四項罪名，即一項欺詐及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G(1)條；以及兩項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條。同案被告黃俊杰及黃俊飛，同為28歲。他們先後擔任兩間同名為時尚汽車公司(時尚汽車)的東主，各與曾劍華被控一項上述串謀「洗黑錢」罪名。

案件被指於2015年9月至2020年9月期間發生，當時環聯亞洲提供汽車按揭貸款服務。環聯亞洲接受其指定中介公司轉介生意後，會向該中介公司支付轉介佣金。案發時，時尚汽車為環聯亞洲的指定中介公司。



上述欺詐罪指，曾劍華涉嫌於22份表格中虛假地向環聯亞洲表示，時尚汽車是表格中所載列的汽車按揭貸款申請的介紹人，有權收取轉介佣金共逾27萬元，並意圖詐騙而誘使環聯亞洲向時尚汽車支付款項。企圖欺詐罪指，曾劍華涉嫌於另外一份表格作出類似虛假陳述，意圖詐騙而企圖誘使環聯亞洲向時尚汽車支付佣金約5萬元。



餘下兩項控罪指，曾劍華分別與黃俊杰或黃俊飛一同串謀，涉嫌知道或有合理理由相信多筆合共逾24萬元的款項及一筆逾3萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。

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責任編輯：余思嵐