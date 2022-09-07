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【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號

休閒消費 18:41 2022/09/07

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蔡嘉欣近期最愛Longchamp Le Pliage Filet漁網袋。

前港姐蔡嘉欣一向愛收藏名牌靚袋，經常炫富被指拜金，她毫不介意更索性玩自嘲，拍攝「拜金系列」的影片，分享價值連城的名牌包包。當中港女最愛兩大品牌Hermès及Chanel更是其喜好品牌，自封「H迷」的她，由入門以至經典款式均有齊。

其實不止喜愛貴價袋，平民貼地款式，只要夠「美」蔡嘉欣都一一掃光！

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

蔡嘉欣上月底與男友飛往法國旅行，連日來上載靚相與網民分享。當中已見到她孭上Longchamp Le Pliage Filet迷你漁網袋，米白色、丁香淡紫色交接替換，跟當地法式風情的美景十分匹配。

蔡嘉欣近期愛上Longchamp迷你漁網袋。（Instagram圖片）

除了迷你號，蔡嘉欣亦擁有黑色Le Pliage Filet正常號，此為正常尺碼，整個系列共有兩個size。迷你號早前才推出，專門店已賣到斷貨，而官網僅剩綠色尚有存貨，可謂一袋難求。難怪好友陳詩欣也羨慕蔡嘉欣，表示：「好羨慕你買到呢個袋，我好想要mini size！」

Le Pliage Filet 迷你漁網袋 $700

Le Pliage Filet漁網袋去年2月已發售，Longchamp與法國百年編織袋品牌Filt合作，聯手推出富有各品牌的標誌性元素，在經典款Le Pliage上採用繩網編織手法製造，打造出洋溢浪漫法式風情的手袋。

系列注入大量彩鮮艷新色，讓客人任意挑選。

    點擊圖片放大
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Netflix劇集《Emily in Paris 2》女主角Lily Collins其中一集用了黃色Le Pliage Filet漁網袋，劇集播出後帶紅了系列至今。

《Emily in Paris 2》Lily Collins帶紅了Le Pliage Filet系列。

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責任編輯：馮雪怡

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