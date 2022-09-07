【收賄被控】涉收賄披露客户資料　3電盈前職員被控7罪保釋至11月再訊

▲ 3名前電訊盈科職員涉收賄外洩客戶資料，案件今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

3名電訊盈科前職員涉收受賄款，向他人披露4,700名公司客戶的個人資料，被控不誠實使用電腦及代理人索取利益等7罪，今（7日）在西九龍裁判法院提堂。案件押後至11月2日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。被告准以1,000元保釋，不得離港或接觸控方證人，每周到警署報到。

被告為劉成殷（36歲，經理）、賴思廷（28歲，測量員）及簡紹基（38歲，送貨員）。3人分別為時任PCCW Services Limited（下稱PCCW）收費電視部小組前組長、前初級市場推廣主任及直銷部前銷售主任。

劉被控代理人索取利益及串謀使代理人接受利益兩罪，控罪指劉無合法權限或合理辯解而向名為「Jacky」的人索取數筆款額不詳的貸款，並與名為「Kong」的人串謀，接受對方數筆賄款，以在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向兩人披露所獲得的客戶資料。

劉及賴另同被控1項串謀使代理人接受利益罪，指2人一同串謀，使賴在無合法權限或合理辯解下，從劉接受4,000元，作為賴在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向劉披露所獲得的客戶資料的誘因或報酬。

劉及簡另同被控1項串謀使代理人接受利益罪，指2人一同串謀，使簡在無合法權限或合理辯解下，從劉接受2,000元，作為簡在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向劉披露所獲得的客戶資料的誘因或報酬。

劉另被控1項不誠實使用電腦，及分別與賴和簡同被控2項串謀不誠實使用電腦罪，指劉與賴一同串謀取用PCCW分配給賴的桌上電腦，及劉與簡一同串謀取用PCCW分配給簡的桌上電腦及平板電腦，使他們或他人不誠實地獲益。

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記者：陳曉欣