【Close Friend】Phoebus@P1X3L繼《漸漸地》再推新歌　吳啟洋+鄧月平+黃溢豪合拍MV

▲ P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與鄧月平（Larine）及黃溢豪合作拍MV。（《Close Friend》MV劇照）

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）繼《漸漸地》後推出第二首個人派台歌《Close Friend》，MV與女神鄧月平（Larine）及黃溢豪合作，三人首次合作就擦出火花。

吳啟洋的新歌MV中既有飛車鏡頭，且有衝突畫面，加上Pheobus深情演繹及哭出真感情，令人體會到默默守候在旁的心酸。

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仿如《天若有情》

Phoebus第一次拍攝以劇情主導的MV，與鄧月平有飛車畫面，十足《天若有情》的情節，不同的是Phoebus今次飾演一個沒名份的「好友」。眼見鄧月平跟著黃溢豪亡命天涯更遇上危險，Phoebus心痛得大打出手。

Phoebus表示能夠與黃溢豪合作感覺「好幸福」，他說：「大家都在拍攝期間很投入，很專業！以前看過黃溢豪有份參與的MV，和黃溢豪拍攝時很幸福，因為很多時候他也能帶動大家的情緒或情感，也會為劇情上的小細節著想。」

Phoebus又讚鄧月平專業，他說：「她是很短時間便能投入的演員，有幾個場口拍了好幾次，每次她也能短時間投入情緒流着淚演戲。」

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記憶猶新

Phoebus表示在《Close Friend》MV中，最深刻的是最後的喊戲和駕駛電單車在公路上飛馳的場口，他說：「哭戲部份我記得當時是大概凌晨5點左右拍攝，原先沒有預計這一場戲份需要眼淚，但導演一句『 這一場如果有眼淚的話觀眾的感受會更深！』我也很想把作品以最好的狀態呈現給大家，所以最後就是大家看到的那樣。」

他補充，電單車場口仍然記憶猶新：「因為這次不只是自己一個，而是要載着Larine一起拍攝。拍攝電單車場口時要一邊注意交通情況，一邊留意導演和攝影師的指令，真的是每分每秒都打醒精神。最後看playback的時候真的覺得一切都值得了，因為畫面上真的很漂亮！」

而且Phoebus與導演Rony早在大學時就認識，所以今次合作對劇情上有很大幫助，能夠表達出歌曲中的意思。雖然拍攝時間很有限，但有很多不同的場口，有駕駛電單車的，也有感情戲，十分滿足。

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鄧月平最傷

女主角鄧月平對於拍攝《Close Friend》感覺很刺激，開拍前已很期待，經過兩晚通宵拍攝像拍一齣濃縮的電影一樣。她說：「當中有不少動作場面和心碎場口，簡直又驚又險又傷心！」

Larine大讚Phoebus用心演戲，是一位能唱能演的歌手，期待他之後有更多不同作品帶給觀眾。而且導演給予了很大空間讓他們發揮，三位主角都過足戲癮，尤其在感情位上面，配合Phoebus新歌，大家都好自然地入戲喊得好慘。

她印象最深刻的是一場推撞戲：「那場戲是情緒最激動，最多推撞的一場戲。Phoebus需要和溢豪打交，導演更需要我掌摑Phoebus。很擔心打傷Phoebus，誰知回到家之後才發現，滿身是傷的那個人是我！再回想起，這一場爭奪戲，大家都十分入戲，歇斯底里，大家十分之專注，幾乎沒有休息不斷爆發小宇宙！」

Larine本身擔心Phoebus受傷，不過對方表示「OK」令自己安心，不過回到家中發現最傷是自己，兩位男士用力抓到她手臂瘀晒，推撞戲期間更撞到條腰瘀晒，起咗兩粒雞蛋，不過整體拍攝都是開心的。